Mantarlı domates dolması

MALZEMELER

* 8-10 adet orta boy domates

İç malzemesi için;

* 250-300 gr kültür mantarı

* 2 adet yeşil sivribiber (Tatlı olabilir.)

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pul biber

* Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan pirinç

* Ayrıca 2 yemek kaşığı zeytinyağı



YAPILIŞI



Domatesleri yıkayıp içlerini çay kaşığı yardımıyla oyun. İki domatesin içini alıp incecik doğrayın ve iç harcında kullanmak üzere kenarda bekletin. Kalan domates içlerini başka bir yemek için saklayabilirsiniz.

İç malzemesini hazırlamak için; mantarları yıkayıp süzün. Uzunlamasına incecik doğrayın. Soğanları yemeklik, biberleri incecik halkalar halinde dilimleyin. Pirinci de yıkayıp süzün.

Zeytinyağı ve soğanı geniş bir tava ya da tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 5 dakika kadar kavurun.

Mantar, pirinç ve yeşil biberi ekleyip 5 dakika daha kavurun. Tuzu ve biberleri ilave edip ayırdığınız domates içini katın. Karıştırıp ocaktan alın.

Hazırladığınız bu harcı içleri oyulmuş domateslere kaşık yardımıyla doldurun. Domateslerin kapaklarını kapatın.

Geniş bir tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirip domates dolmalarını tencereye yerleştirin. Domateslerin yarısını bir parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Biraz tuz serpip tencerenin kapağını kapatın ve orta ısılı ateşte kaynatın.

Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve domates ve pirinç yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Soğuyunca servise sunun. İsterseniz sarmısaklı yoğurtla da ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

MAYDANOZLU KÖFTE



MALZEMELER

* 500 gr yağlı koyun kıyması (Koyunun kol kısmından 2 kez çekilmiş.)

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 1 demet maydanoz

* 1 çay kaşığı tuz

* 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

* ½ çay kaşığı toz kimyon

Kızartmak için;

* 2 yemek kaşığı un

* 100 gr tereyağı



YAPILIŞI



Kıymayı derin bir kaba koyun. Maydanozu ayıklayıp incecik kıyın ve kıymaya katın. Tuz ve karabiberi ekleyip kimyonu da katın.

Soğanı rendeleyip kattıktan sonra tüm malzemeleri en az 4-5 dakika sıkıca yoğurun. Köfte harcının sertleşmesi ve lezzetlenmesi için 2-3 saat ya da bir gece kadar buzdolabında bekletin.

Tavaya yağı koyun. Köfte harcını buzdolabından çıkarıp küçük boy yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve parçalara parmak şekli verin.

Hazırladığınız köfteleri, hafifçe unlanmış bir tepsiye dizin.

Tavadaki yağı kızdırıp köfteleri hafifçe sallayarak ve çevirerek kızartın. Kızaran köfteleri kağıt havlunun üzerine alıp fazla yağını çektirin. Salata ya da pilavla servise sunun.

Afiyet olsun...