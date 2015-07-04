Mantarlı bezelye çorbası

Malzeme

* 500 gr. taze bezelye

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 1 demet dereotu

* 8 su bardağı et ya da tavuk suyu

* 1 yemek kaşığı un

* 1 su bardağı süt

* 4 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 su bardağı konserve mantar



Yapılışı

Soğanı rendeleyip 2 yemek kaşığı sıvıyağla beraber orta boy bir tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurun.

Ayıkladığınız taze bezelye, karabiber, tuz ve tavuk ya da et suyunu ekleyip bezelyeler iyice ezilinceye kadar pişirin. Bir el blenderi yardımıyla ezip püre haline getirin.

Püreyi tel süzgeçten geçirip posasını atın.

Unu ve kalan sıvıyağı başka bir orta boy tencereye koyup unun kokusu çıkana kadar, 2 dakika kavurun.

Sütü, süzdüğünüz çorbayı ve incecik kıydığınız dereotunu ilave edip kaynayıncaya kadar pişirin. Tavla zarı büyüklüğünde doğradığınız konserve mantarları ilave edip 5 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.

Önceden hazırladığınız çorbalık kıtır ekmek, kırmızı pul biber ve dereotuyla süsleyerek sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...

Naneli Oruk (Kübbül Nane)



Malzeme

* 1 su bardağı ince köftelik bulgur (düğürcük de kullanabilirsiniz)

* 1 kg köftelik dana kıyma

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* 2 çay kaşığı tuz, kimyon

* 2 tatlı kaşığı kuru nane

* 1 çay kaşığı karbonat

Üzeri için;

* 1 yemek kaşığı domates ya da biber salçası

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sıvıyağ



Yapılışı

Bulguru ya da düğürcüğü bol suyla yıkayıp süzün ve süzgeçte 10 dakika kadar bekletin.

Diğer taraftan, soğanı rendeleyin. Islanmış bulguru, kıymayı, rendelenmiş soğanı et çekme makinesine ya da mutfak robotuna koyun. Tuz, kimyon, nane ve karbonatı ekleyip çekerek karıştırın. Derin bir kaba aktarıp iyice yoğurun.

25-30 santim çapındaki yuvarlak borcamı ya da aynı büyüklükte kare veya dikdörtgen fırın tepsisini 2-3 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın.

Bulgurlu köfte harcından parça parça alıp bastırarak yağlı tepsiye yerleştirin.

Üzeri için; sıvıyağ ve salçayı bir kasede çatalla ezerek çırpın. Karışımı tepsideki köftenin üzerine kaşıkla sürün.

Önceden ısıtıp 170 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında en az 35 - 40 dakika pişirin. Çıkarıp dilimleyin ve servise sunun.

Afiyet olsun...