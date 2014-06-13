Malatyalı Saadet’in kınalı ekmeği

Başında anneannem gibi bağladığı çemberi, yüzünün her tarafına kondurulmuş gülücükleri, tatlı dilinden dökülen manileriyle, dünya tatlısı, gerçek bir Anadolu kadınıydı Saadet Hanım. 10 parmağında 10 marifet, becerikli, sağduyulu, hayat üniversitesini pekiyi dereceyle bitirmiş olan Malatyalı Saadet Hanım’la doyumsuz bir sohbet ettik ve bir de televizyon programı çekimi gerçekleştirdik.

İki eliyle zar zor taşıdığı otuz kiloluk çantasındaki reçeli, kavurgası, bulguru, dermanı, kınalı ekmeği, meyve kurulukları, yufka ekmekleriyle stüdyomuza pür neşe girdi Saadet Hanım. Girer girmez de tüm ekibin gönlünü çeldi tabii ve çekim boyunca da stüdyoda Anadolu’nun o özlediğimiz sıcacık rüzgarını estirdi.

Kokusu her yere ulaşan, duyan ve hisseden herkesin mutlaka nasiplendiği kınalı ekmeğini anlatırken mutluluktan gözleri yaşarmıştı. Bir kültür elçisi edasıyla ve özgüvenle anlattığı kınalı ekmek hikayesini dinlerken, çekimi filan boşverip koşarak Saadet’e sarılmak istedim.

Kınalı ekmeğin hikayesi ise şöyle: Bir zamanlar bir gelin gelmiş köylerine. O zamanlar köye dışarıdan gelin alınmıyormuş. Damadın ailesi yeni gelinden elinin kınasıyla ekmek pişirmesini istemiş. O zamanlar gelinler pişirdikleri ekmekle test edilirmiş. İyi ekmek pişirebilen gelinin güzel de yemek yapacağı varsayılırmış.

Gelin de akşamdan elinin kınasıyla bir hamur yoğurmuş. “Bu aileye kendimi kabul ettirmek için ekmeği iyi yapmam gerek” demiş kendi kendine. Tereyağı, çörekotu, biraz süt, susam... Ekmeğin harcını böylece oluşturmuş.

Efendim, kınalı ekmek pişince önce kokusuyla sonra tadıyla ev halkını mest etmiş. Kayınpeder de ekmeği çok beğenmiş ve gelininin kınalı, hamurlu ellerinden öperek “sen bizim ailemize yakışan iyi bir hanım olacağını kanıtladın yavrum” demiş.

İşte Saadet Hanım’ın kınalı ekmeğinin hikayesi böyle. Saadet Hanım’a göre bu ekmeği herkes pişiremez, pişirmek marifet ister, ateşin başında beklerken sabır ister.

Saadet Hanım’ın bir yemeğin hikayesini anlatırken ışıldayan gözlerine bakarken içim ısındı. Ekmeğinin hikayesini anlatırken biliyordum ki, bahsettiği sadece ekmek değil, emekti; o toprakların kutsal kokusuydu. Anadolu insanının saflığı, temizliği ve içtenliğiydi onun ve benim gözlerimi dolduran...



Pınar labneli çilekli dondurma

MALZEMELER

* 400 gr çilek

* 400 gr Pınar labne (200 gr da olabilir)

* 1 su bardağı pudraşekeri

YAPILIŞI

Çilekleri ayıklayıp yıkadıktan sonra süzün. Yarısını mutfak robotuna koyun. Labne ve şekerin de yarısını ilave edip püre haline getirin ve derin bir kaba aktarın.

Kalan malzemelerin tamamını robota aktarıp çekin. Dondurmayı ister kup bardaklarına, isterseniz küçük kaselere paylaştırıp buzlukta 4-5 saat bekletin.

Üzerlerini taze nane yaprağıyla süsleyip dondurma gibi servise sunun.

Afiyet olsun...

Labneli köz biber çalışması

MALZEMELER

* 2 adet kırmızı salçalık biber (közlenip kabukları soyulacak ve iri iri parçalanacak) (en az bir karış uzunluğunda, 20-25 santim olmalı)

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 5 diş sarmısak

* 5 su bardağı su (et ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz)

* 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı (sıvıyağ da kullanabilirsiniz)

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pul biber

Ayrıca;

* 1 tepeleme yemek kaşığı un

* 1 su bardağı su

* 2 yemek kaşığı labne

YAPILIŞI

Salçalık biberleri ocak üzerinde, iyice yumuşayıncaya kadar közleyin. Kabukarını soyup akan suyun altında yıkayın ve iri iri parçalar halinde dilimleyin.

Dilimlediğiniz biberleri, dörde bölünmüş soğanı, ikiye kestiğini sarımsakları orta boy bir tencereye koyun. Üzerine su ve sıvıyağı ekleyip pişmeye bırakın.

Sebzeler iyice yumuşayınca hepsini el blenderiyle çekip püre yapın. Tekrar ocağa koyun ve tuz ve biberleri ekleyerek kaynatın.

Diğer taraftan, un ve soğuk suyu bir kaseye koyup çatalla çırpın. Sıcak çorba suyundan bir kepçe katarak ılık hale getirin.

Ilık hale gelen karışımı, çorbaya karıştırarak ilave edin. Sürekli karıştırarak 5 dakika daha kaynatın. Labneyi katıp tekrar blenderden geçirin ve kuru naneyle süsleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...