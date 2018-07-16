Şerbet için şeker, su ve limonu ufak bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın soğumaya bırakın.
Derin bir tavada ya da tencereye sıvı yağı koyun. Hamur için tüm malzemeleri derin bir kabın içerisinde karıştırıp yoğurun. Ele yapışmayan kıvamda ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru toplayın ve üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin. Hamuru 5 eşit parçaya bölün. Mutfak tezgahına nişastalı undan 2 kaşık serpin. Birinci bezeyi açabileceğiniz kadar ince açın.
Karşılıklı iki kenardan ortaya doğru pileler yaparak ortada birleştirin. 4 parmak aralıklarla hamuru sıkın ve sıkılan yerden keserek uçlarını bastırın. Sıvı yağı kızdırın ve hamurları kızartın. Bir kevgirle kızaran hamuru alıp, soğuk şerbete atın. 5 dakika bekletip çıkarın. Servis tabağına alıp üzerlerine fıstık serpip ikram edin.
MALZEME LİSTESİ
Hamur için;
◊ 1 adet yumurta
◊ 2 yemek kaşığı yoğurt
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 su bardağı süt
◊ 1 yemek kaşığı sirke
◊ 1 paket karbonat
◊ Yaklaşık 3-3.5 su bardağı un
Hamuru açmak için;
◊ 1 su bardağı nişasta
◊ Yarım su bardağı un
Şerbet için;
◊ 3 su bardağı şeker
◊ 2.5 su bardağı su
◊ 1 dilim limon
Üzeri için;
◊ Toz fıstık
Kızartmak için;
◊ Yeterince sıvı yağ
Mafiş tatlısı
Şerbet için şeker, su ve limonu ufak bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın soğumaya bırakın.
Derin bir tavada ya da tencereye sıvı yağı koyun. Hamur için tüm malzemeleri derin bir kabın içerisinde karıştırıp yoğurun. Ele yapışmayan kıvamda ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru toplayın ve üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin. Hamuru 5 eşit parçaya bölün. Mutfak tezgahına nişastalı undan 2 kaşık serpin. Birinci bezeyi açabileceğiniz kadar ince açın.
Karşılıklı iki kenardan ortaya doğru pileler yaparak ortada birleştirin. 4 parmak aralıklarla hamuru sıkın ve sıkılan yerden keserek uçlarını bastırın. Sıvı yağı kızdırın ve hamurları kızartın. Bir kevgirle kızaran hamuru alıp, soğuk şerbete atın. 5 dakika bekletip çıkarın. Servis tabağına alıp üzerlerine fıstık serpip ikram edin.
MALZEME LİSTESİ
Hamur için;
◊ 1 adet yumurta
◊ 2 yemek kaşığı yoğurt
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 su bardağı süt
◊ 1 yemek kaşığı sirke
◊ 1 paket karbonat
◊ Yaklaşık 3-3.5 su bardağı un
Hamuru açmak için;
◊ 1 su bardağı nişasta
◊ Yarım su bardağı un
Şerbet için;
◊ 3 su bardağı şeker
◊ 2.5 su bardağı su
◊ 1 dilim limon
Üzeri için;
◊ Toz fıstık
Kızartmak için;
◊ Yeterince sıvı yağ