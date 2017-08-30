Madlen bisküvisi

MALZEME LİSTESİ

◊ 12 tepeleme yemek kaşığı un

◊ 3 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri

◊ 2 adet yumurta sarısı (oda sıcaklığında beklemiş olmalı ve beyazı üzerine sürülecek)

◊ 1 paket vanilya

◊ 150 gr. margarin (yumuşamış)

◊ 1 çay bardağı fındık içi (dövülmüş)◊ 12 tepeleme yemek kaşığı un

◊ 3 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri

◊ 2 adet yumurta sarısı (oda sıcaklığında beklemiş olmalı ve beyazı üzerine sürülecek)

◊ 1 paket vanilya

◊ 150 gr. margarin (yumuşamış)

◊ 1 çay bardağı fındık içi (dövülmüş)

Öncelikle, oda sıcaklığında yumuşamış olan margarini ve yumurta sarılarını çukur bir kabın içine koyun.

Ayrı bir kabın içinde karıştırdığınız pudra şekeri, un ve vanilyayı da yumurtalı yağın üzerine aktarıp yoğurmaya başlayın. İncecik çekilmiş fındık içini de ekleyip yoğurmaya devam edin.

Ele yapışmayan ve kulak memesi kıvamında olan hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Sonra da hamurları, merdaneyle bastırarak, tezgahın üzerinde yarım santim kalınlığında açın.

Hamuru, şekilli kurabiye kalıplarıyla ya da çay bardağı ağzıyla çeşitli şekillerde kesip çıkarın.

Kurabiyelerin üzerine, fırça yardımıyla çırpılmış yumurta akı sürün.

Yaklaşık 5 dakika önceden 175 dereceye ve alt üst konuma ayarlanıp ısıtılmış fırında kurabiyeleri üzerleri sararıncaya kadar, 15-18 dakika pişirip çıkarın. Soğuyunca servise sunun.

Not: Bu bisküviler ince olduğu için çok kısa sürede pişer. Çok pişirdiğinizde sertleşeceği için pişme süresini iyi ayarlamanız gerekir.

Sarıyer’in tavuk göğsü

MALZEME LİSTESİ

◊ Yarım adet tavuk göğüs eti

◊ 5 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu

◊ 1 litre süt

◊ 1 tatlı kaşığı salep (gerçek salep kullanın)

◊ Yarım su bardağı + 1 yemek kaşığı tozşeker

◊ 1-2 tatlı kaşığı tarçın

Tavuk göğsünü haşladıktan sonra lif lif didikleyin. Derin bir kaba koyup bekletin. Pirinç ununu ve salebi yarım su bardağı sütle ezip pütürsüz bir kıvama getirin. Sütün kalan kısmını ve tozşekeri orta boy bir tencereye aktarıp kaynatın. Süt kaynamaya başlarken içine azar azar pirinç unlu karışımı ilave edin ve kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Dibinin tutmaması için tahta kaşıkla karıştırmak daha faydalı olabilir. Karışımı koyulaşıp kaynayıncaya kadar pişirin.

Koyulaşmaya başlayınca tavukları üzerine aktarıp iyice karıştırın. Boza kıvamına gelinceye kadar pişirmeye devam edin. Ocaktan alın.

İçi suyla ıslatılmış yani suyla çalkalanmış dikdörtgen bir tepsiye aktarıp soğumaya bırakın. Üzerine tarçın serpip servise sunun.