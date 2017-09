Luluk (Mercimekli sulu köfte)

MALZEMELER

* 1 veya 2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

* 500 gr az yağlı dana kıyma

* 1 su bardağı ince köftelik bulgur

* 4 çay kaşığı kuru reyhan (Kuru fesleğen de kullanabilirsiniz.)

* 1 çay kaşığı karabiber, tuz, kırmızı pul biber

* 3 adet orta boy kuru soğan

* 3 adet orta boy domates

* 1 yemek kaşığı domates salçası (Yarı yarıya biber salçası kullanabilirsiniz.)

* 8 su bardağı et ya da tavuk suyu (Hazır bulyon da kullanabilirsiniz.)

* 5 yemek kaşığı sıvıyağ

YAPILIŞI

Kıyma, bulgur, reyhan, kırmızı biber, karabiber ve tuzu derin bir kaba koyup macun kıvamına gelinceye kadar, en az 5 dakika yoğurun. Hazırladığınız köfte hamurunu bir kenarda bekletin.

Soğanları incecik yarımaylar halinde doğrayın. Sıvıyağı orta boy bir tencerede, orta ısılı ateşte kızdırıp soğanları kızgın yağda yaklaşık 5 dakika kavurun. Salçayı ve soyup küp küp doğradığınız domatesleri ilave edip 2-3 dakika daha kavurun.

Su ilave edip bulyonu da (et ya da tavuk suyu da ekleyebilirsiniz) ekledikten sonra kaynamaya bırakın.

Misket büyüklüğünde yuvarladığınız köfteleri kaynayan suya ilave edin. Arada sırada karıştırarak tekrar kaynamasını bekleyin.

Sulu köfte kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra haşlanmış mercimeği ilave edin ve tekrar karıştırın. Yaklaşık 15-18 dakika sonra köfteler pişmiş olacaktır.

İsterseniz ocaktan almadan önce bu yemeğe 1 çay bardağı Maraş’ın meşhur sumak ekşisinden ya da 1 Türk kahve fincanı nar ekşisi katabilirsiniz. Lezzetini artıracaktır.

Not: İsterseniz 1 su bardağı da haşlanmış nohut katabilirsiniz.

Afiyet olsun...

Mısır yarmalı karalahana çorbası

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 1 bağ karalahana

* 1 su bardağı mısır yarması (Pilavlık bulgur da kullanabilirsiniz.)

* Yarım su bardağı haşlanmış barbunya fasulye

* 1 su bardağı mısır unu

* 25 gr tereyağı (Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sıvıyağ da kullanabilirsiniz.)

* 1 adet küçük boy kuru soğan

* 1 tatlı kaşığı tuz, kırmızı pulbiber

YAPILIŞI

Karalahanayı 1 santimlik parçalar oluşturacak şekilde doğrayıp bol tuzla ovun. Üzerine 6 su bardağı sıcak su ekleyip orta ısılı ateşte 30 dakika kadar haşladıktan sonra süzün ve kenarda bekletin.

8-10 su bardağı suyu (et ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz) büyük boy bir tencerede kaynatın. İnce ince doğrayıp haşladıktan sonra süzdüğünüz karalahanayı kaynayan suya aktarın.

Bir taraftan tahta kaşıkla karıştırırken bir taraftan da mısır ununu tencereye aktarın. Üzerine mısır yarması ya da pilavlık bulguru ve barbunyayı katıp tuz ve pulbiberi ekledikten sonra orta ısılı ateşte, malzemeler iyice yumuşayıncaya kadar, en az 30 dakika pişirin.

Soğanı incecik yemeklik doğrayın. Tereyağını bir tavada eritip soğanı kızgın yağda 4-5 dakika kadar karıştırarak kavurun.

Hazırladığınız soğanlı sosu çorbanın üzerine ilave edip sıcak sıcak servise sunun.

Not: Bu çorba için kırık mısır yarması kullanacaksanız, önceden mutlaka haşlamanız gerekir.

Afiyet olsun...