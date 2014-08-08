Lorlu muska böreği

LORLU MUSKA BÖREĞİ

MALZEMELER

* 3 adet hazır yufka

* 2 adet yumurta

* Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan sızma zeytinyağı

* 500 gr kaşar loru (Tuzsuz lor da kullanabilirsiniz.)

* Türk kahvesi fincanıyla 4 fincan toz şeker

Ayrıca;

* Pudra şekeri



YAPILIŞI

Lor peynirini derin bir kaba koyun. (Özellikle, süzme yoğurt kıvamındaki kaşar loru kullanmanızı öneririz.) Toz şekeri ekleyip çatal yardımıyla iyice çırpın.

Yufkalardan birini tezgâha serin. Yumurta ve zeytinyağını bir kâsede iyice çırpıp fırça yardımıyla yufkaların üzerine sürün.

Yufkaları dört parmak eninde uzun şeritler oluşturacak şekilde kesin. Şeritlerin uç kısmına lorlu karışımdan bir yemek kaşığı kadar koyup üçgen şeklinde (muska) katlayın.

Börekleri yağlanmış ya da fırın kâğıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Üzerlerine fırça yardımıyla yine yumurtalı yağlı karışımdan sürün. Börekleri 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri altın sarısı oluncaya kadar, en az 30 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız böreklerin ılık hale gelmesini bekleyip üzerlerine pudra şekeri serperek servise sunun.

ŞEHRİYELİ KAVURMA PİLAV



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 10 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ



* Yarım su bardağı arpa şehriye

* 2 su bardağı pirinç

* 30 gr tereyağı

* 3 su bardağı sıcak su (Et ya da tavuk suyu olabilir.)

* 1 yemek kaşığı limon suyu

* 2 çay kaşığı toz şeker

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber



YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda 40 dakika kadar bekletin. Yıkayıp süzün.

Yağı orta boy pilav tenceresinde eritin ve şehriyeyi ekleyin. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak, şehriyelerin rengi hafif kahverengiye dönünceye kadar, 2-3 dakika kavurun.

Üzerine hemen yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edin. Tahta kaşıkla karıştırmaya devam ederek, 7-8 dakika kavurun.

Böylece pirinç taneleri nişastasını akıtıp şeffaflaşacak ve birbirlerinden ayrılacaktır. Artık pilavın suyunu katıp limon suyu, toz şeker, tuz ve karabiberi ekleyebilirsiniz.

Orta ısılı ateşte pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.

Pilav suyunu çeker çekmez ocağın altını kısın ve çok kısık ateşte 5 dakika daha pişirip alın. Pilavı en az 15-20 dakika dinlendirin.

Servise sunmadan önce hafifçe karıştırın. Sıcak ya da ılık olarak servise sunun.

Afiyet olsun...