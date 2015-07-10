Lorlu ev pidesi-Semsek

MALZEMELER

Hamur için;

* 1 çay bardağı yoğurt

* 1 paket kabartma tozu

* 2 çay kaşığı tuz

* 125 gr eritilip ılıtılmış tereyağı (bitkisel margarin de kullanabilirsiniz)

* Yaklaşık 10 tepeleme yemek kaşığı un

İç harcı için;

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

* 4-5 adet taze yeşil soğan

* Yarım demet maydanoz

* Yarım demet dereotu

* 500 gr lor peyniri (2 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir de kullanabilirsiniz)

* 2 adet yumurta

* 1,5 su bardağı süt

* 2 çay kaşığı kırmızı pulbiber

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

YAPILIŞI

Yoğurt ve kabartma tozunu derin bir kaba koyup çatal yardımıyla iyice çırpın. Tuz, yağ ve unu ekleyip yoğurarak kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur elde edin. Üzerini kapatıp oda sıcaklığında yarım saat kadar dinlendirin.

Diğer taraftan, iç harcını hazırlamak için; soğanları ayıklayıp incecik doğrayın. Zeytinyağı ve soğanı geniş bir tavaya koyup orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 3-4 dakika kavurun.

Hafifçe yumuşayan soğanın üzerine peyniri ilave edip karıştırın ve hemen ocaktan alın. İncecik kıyılmış maydanoz ve dereotunu katıp tuzu ve biberleri serpin. Yumurtaları kırıp sütü de ilave ettikten sonra tekrar karıştırın.

Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları yuvarlayarak bezeler yapın. Bezeleri hafif unlu tezgahın üzerinde merdane yardımıyla 10-12 santim çapında yuvarlaklar elde edecek şekilde açın.

Pasta tabağı büyüklüğündeki yufkanın ortasına soğanlı harçtan 2-3 yemek kaşığı kadar koyun. Yufkanın iki ucunu hafifçe üzerine kapatıp kenarlarından çekerek kayık şekli verin.

Pideleri yağlanmış ya da fırın kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin. İsterseniz pideleri daha küçük olarak da yapabilir ya da hamuru 25-30 santim çaplı bir borcama yayıp harcı üzerine yerleştirebilirsiniz.

Pideleri 200 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında en az 30 dakika pişirip çıkarın. İsterseniz pidelerin kenarlarını sıcakken yağlayın.

Afiyet olsun...



Luluk-Mercimekli sulu köfte

MALZEMELER

* 1 veya 2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

* 500 gr az yağlı dana kıyma

* 1 su bardağı ince köftelik bulgur

* 4 çay kaşığı kuru reyhan (kuru fesleğen de kullanabilirsiniz)

* 1 çay kaşığı karabiber, tuz, kırmızı pulbiber

* 3 adet orta boy kuru soğan

* 3 adet orta boy domates

* 1 yemek kaşığı domates salçası (yarı yarıya biber salçası kullanabilirsiniz)

* 8 su bardağı et ya da tavuk suyu (hazır bulyon da kullanabilirsiniz)

* 5 yemek kaşığı sıvıyağ

YAPILIŞI

Kıyma, bulgur, reyhan, kırmızı biber, karabiber ve tuzu derin bir kaba koyup macun kıvamına gelinceye kadar, en az 5 dakika yoğurun. Hazırladığınız köfte hamurunu bir kenarda bekletin.

Soğanları incecik yarımaylar halinde doğrayın. Sıvıyağı orta boy bir tencerede, orta ısılı ateşte kızdırıp soğanları kızgın yağda yaklaşık 5 dakika kavurun. Salçayı ve soyup küp küp doğradığınız domatesleri ilave edip 2-3 dakika daha kavurun.

Su ilave edip bulyonu da (et ya da tavuk suyu da ekleyebilirsiniz) ekledikten sonra kaynamaya bırakın.

Misket büyüklüğünde yuvarladığınız köfteleri kaynayan suya ilave edin. Arada sırada karıştırarak tekrar kaynamasını bekleyin. Suluköfte kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra haşlanmış mercimeği ilave edin ve tekrar karıştırın. Yaklaşık 15-18 dakika sonra köfteler pişmiş olacaktır.

İsterseniz ocaktan almadan önce bu yemeğe 1 çay bardağı Maraş’ın meşhur sumak ekşisinden ya da 1 Türk kahve fincanı nar ekşisi katabilirsiniz. Lezzetini artıracaktır.

Not: İsterseniz 1 su bardağı da haşlanmış nohut katabilirsiniz.

Afiyet olsun...