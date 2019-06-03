8-10 adet baklava yufkası
İç harcı için:
500 gr tatlı lor
2 adet yumurta
1 kahve fincanı pudraşekeri
1 paket vanilya
125 gr tereyağı
1 tatlı kaşığı tarçın
Varsa:
2 yemek kaşığı ince doğranmış taze nane
Şerbeti için:
1.5 su bardağı tozşeker
2.5 su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu
Üzeri için:
Dövülmüş ceviz içi veya toz fıstık
Yapılışı:
İç harcı için derin bir kapta lor, yumurta, vanilya, pudraşekeri, tarçın ve ince kıyılmış taze naneyi çatalla iyice karıştırın. Ufak bir tavada tereyağını eritin. Şerbet için ufak bir tencereye de su ve tozşekeri koyun. Kısık ateşte kaynatın. Limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynattığınız şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın. Bu arada ilk baklava yufkasını tezgâha yayın. Eritilmiş yağdan fırçayla alıp yufkanın üzerini iyice yağlayın. Yufkanın uzun kenarına lorlu içten 2-3 kaşık kadar alıp 2 parmak kalınlığında yayın. Ucundan başlayarak rulo şeklinde sarın. En büyük boy dikdörtgen borcamı da yağlı fırçayla yağlayın ve uzun kenarına rulo baklava yufkasını yerleştirin.
Diğer yufkaları da aynı şekilde rulo şeklinde sarıp hazırlayın ve kabın uzun kenarına yan yana yerleştirin. Rulo baklavaların üzerine kalan tereyağını fırçayla sürün. Fırını 200 derece ve turbo alt-üst ayara getirin. Üzerleri kızarıncaya dek, 25-30 dakika pişirip çıkarın. Sıcakken soğuk şerbeti gezdirin. Foş diye ses çıkmalı. Ilık olarak servise sunun.
Lor baklavası-bagusta/Girit
Malzemeler:
8-10 adet baklava yufkası
İç harcı için:
500 gr tatlı lor
2 adet yumurta
1 kahve fincanı pudraşekeri
1 paket vanilya
125 gr tereyağı
1 tatlı kaşığı tarçın
Varsa:
2 yemek kaşığı ince doğranmış taze nane
Şerbeti için:
1.5 su bardağı tozşeker
2.5 su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu
Üzeri için:
Dövülmüş ceviz içi veya toz fıstık
Yapılışı:
İç harcı için derin bir kapta lor, yumurta, vanilya, pudraşekeri, tarçın ve ince kıyılmış taze naneyi çatalla iyice karıştırın. Ufak bir tavada tereyağını eritin. Şerbet için ufak bir tencereye de su ve tozşekeri koyun. Kısık ateşte kaynatın. Limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynattığınız şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın. Bu arada ilk baklava yufkasını tezgâha yayın. Eritilmiş yağdan fırçayla alıp yufkanın üzerini iyice yağlayın. Yufkanın uzun kenarına lorlu içten 2-3 kaşık kadar alıp 2 parmak kalınlığında yayın. Ucundan başlayarak rulo şeklinde sarın. En büyük boy dikdörtgen borcamı da yağlı fırçayla yağlayın ve uzun kenarına rulo baklava yufkasını yerleştirin.
Diğer yufkaları da aynı şekilde rulo şeklinde sarıp hazırlayın ve kabın uzun kenarına yan yana yerleştirin. Rulo baklavaların üzerine kalan tereyağını fırçayla sürün. Fırını 200 derece ve turbo alt-üst ayara getirin. Üzerleri kızarıncaya dek, 25-30 dakika pişirip çıkarın. Sıcakken soğuk şerbeti gezdirin. Foş diye ses çıkmalı. Ilık olarak servise sunun.