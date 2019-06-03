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Haberler>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Lor baklavası-bagusta/Girit
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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Lor baklavası-bagusta/Girit

3 Haziran 2019

Malzemeler:

8-10 adet baklava yufkası

İç harcı için:
500 gr tatlı lor
2 adet yumurta
1 kahve fincanı pudraşekeri
1 paket vanilya
125 gr tereyağı
1 tatlı kaşığı tarçın

Varsa:
2 yemek kaşığı ince doğranmış taze nane

Şerbeti için:
1.5 su bardağı tozşeker
2.5 su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için:
Dövülmüş ceviz içi veya toz fıstık

Yapılışı:
İç harcı için derin bir kapta lor, yumurta, vanilya, pudraşekeri, tarçın ve ince kıyılmış taze naneyi çatalla iyice karıştırın. Ufak bir tavada tereyağını eritin. Şerbet için ufak bir tencereye de su ve tozşekeri koyun. Kısık ateşte kaynatın. Limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynattığınız şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın. Bu arada ilk baklava yufkasını tezgâha yayın. Eritilmiş yağdan fırçayla alıp yufkanın üzerini iyice yağlayın. Yufkanın uzun kenarına lorlu içten 2-3 kaşık kadar alıp 2 parmak kalınlığında yayın. Ucundan başlayarak rulo şeklinde sarın. En büyük boy dikdörtgen borcamı da yağlı fırçayla yağlayın ve uzun kenarına rulo baklava yufkasını yerleştirin.

Diğer yufkaları da aynı şekilde rulo şeklinde sarıp hazırlayın ve kabın uzun kenarına yan yana yerleştirin. Rulo baklavaların üzerine kalan tereyağını fırçayla sürün. Fırını 200 derece ve turbo alt-üst ayara getirin. Üzerleri kızarıncaya dek, 25-30 dakika pişirip çıkarın. Sıcakken soğuk şerbeti gezdirin. Foş diye ses çıkmalı. Ilık olarak servise sunun.

Lor baklavası-bagusta/Girit

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