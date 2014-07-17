Lokum-Arnavut yemeği

MALZEMELER

* 2 adet yumurta

* 1 çay bardağı yoğurt

* 1 çay kaşığı karbonat

* 1 çay kaşığı tuz, tozşeker

* 1 tatlı kaşığı limon suyu

* Yaklaşık 1,5 su bardağı un

Kızartmak için;

* 2 su bardağı sıvıyağ

YAPILIŞI

Özellikle eski Yugoslavya’nın dağlık bölgelerinde Arnavut asıllı vatandaşlarımızın yaptığı bu hamurişi sabah kahvaltılarının çok sevilen bir çeşididir. Peynir, reçel ve çayla sıcak olarak servise sunulur.

Hamuru hazırlamak için; oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin ve geniş bir kaba koyun. Yoğurt, karbonat, tuz ve şekeri katın. Limon suyunu ekleyip bir taraftan tel çırpıcıyla çırparken, bir taraftan da unu eklemeye başlayın.

Koyu boza kıvamındaki akıcı hamuru oda sıcaklığında 15 dakika kadar bekletin.

Sıvıyağı dar bir tencereye koyup orta ısılı ateşte kızdırın. Ocağın altını biraz kısın.

Tatlı kaşığını dinlenen hamura batırmadan önce kızgın yağa batırın. Hamuru kaşıkla alıp yakın mesafeden kızgın yağa yakın mesafeden aktarın. Böylece hamur kaşığa yapışmayacaktır. Hamurun tamamını, her seferinde kaşığı kızgın yağa batırarak aynı şekilde kızartın. İsterseniz bu işlemi iki kaşıkla yapabilir, birini diğerini sıyırmak için kullanabilirsiniz.

El kevgiriyle hamuru ters çevirip arkasını kızartın. Hamur piştikçe genişleyip kabaracaktır. Kızaran hamurları süzerek tencereden alın.

İsterseniz hamura daha fazla un ekleyip katı bir hamur yapabilir, yarım santim kalınlığında açabilirsiniz. Açtığınız hamurdan 5 x 7 santimlik parçalar keserek kızartın. Bu şekilde de lokumlar hazırlayabilirsiniz. Reçel, zeytin ve peynirle servise sunabilirsiniz. Hem tatlı, hem de tuzlu olarak yiyebilirsiniz.



Mantarlı bezelye çorbası

MALZEME

* 500 gr taze bezelye

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 1 demet dereotu

* 8 bardak et ya da tavuk suyu

* 1 çorba kaşığı un

* 1 su bardağı süt

* 4 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 su bardağı konserve mantar

YAPILIŞI

Soğanı rendeleyip 2 yemek kaşığı sıvıyağla beraber orta boy bir tencereye koyun. Orta ısılı ateşte sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurun.

Ayıkladığınız taze bezelye, karabiber, tuz ve tavuk veya et suyu ile birlikte bezelyeler iyice ezilinceye kadar pişirin. Bir el blender’ı yardımıyla bezelyeleri ezip püre haline getirin.

Sonra da bir tel süzgeçten süzüp, posasını atın.

Başka bir orta boy tencerede unu, kalan yağda kokusu çıkana kadar 2 dakika kavurup, içine sütü, süzdürdüğünüz çorbayı ve çok ince kıydığınız dere otlarını ilave edip kaynayıncaya kadar pişirin. Tavla zarı doğranmış konserve mantarları ilave edip, 5 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Önceden hazırladığınız çorbalık kıtır ekmek, kırmızı pul biber ve dereotu ile süsleyerek, sıcak olarak servis yapın.