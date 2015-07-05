Limonlu patlıcan paçası

Malzeme

* 4 adet ince uzun kemer patlıcan

* 1 adet iri boy kuru soğan

* 2 adet orta boy domates

* 1 çay bardağı zeytinyağı (Sıvıyağ da kullanabilirsiniz)

* 5-6 diş sarmısak

* 1 çay kaşığı tuz

* 4 çay kaşığı tozşeker

* 2 yemek kaşığı limon suyu



Yapılışı

Patlıcanların saplarını kesmeden tamamını soyun. Bir kesme tahtasının üzerine koyup keskin bir bıçakla uzunlamasına 2 parça halinde dilimleyin. Patlıcanları bol tuzlu suda 30-40 dakika kadar bekletin.

Acı suyu çıkan patlıcanları yıkayıp iyice süzün ve bir kağıt havluyla her birini tek tek kurulayın.

Diğer taraftan, yağı geniş bir tava ya da tencereye koyun. Kuruladığınız patlıcanları bu tencereye dizin. Bu arada soğanı yemeklik çok ince doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup, tavla zarı şeklinde doğrayın.

Sarımsakları soyup ortadan ikiye bölün. Şimdi patlıcanların üzerine önce soğanları serpip, domatesleri ekleyin.

Sarımsakları, limon suyunu,şekeri ve tuzu da ekleyip tencerenin altını yakın. Üzerine 1 bardağı sıcak su ekleyip, kısık ateşte 30-35 dakika pişirin. Kapağı açmadan soğutup, servise sunun. İsterseniz üzerine ince kıyılmış bol maydanoz serpin.

Afiyet olsun...

Milföylü piliç



Malzeme

* 6 adet tavuk budu

* 3 adet milföy hamuru

* 1 yemek kaşığı çörekotu

* 1 adet yumurtanın sarısı

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber



Sosu için;

* 1 yemek kaşığı un

* 1,5 su bardağı tavuk suyu

* 1 çay kaşığı hardal

* 1 adet defne yaprağı

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber



Yapılışı

Tavuk butlarını bir tencereye koyup üzerine 2 su bardağı su, tuz, karabiberi ekleyin. Butlar hafifçe yumuşayıncaya kadar, en az 20 dakika haşlayın. Butları et suyundan alıp soğumaya bırakın.

Milföy hamurlarını iki adet üçgen elde edecek şekilde ikiye bölün. Soğuk haldeki butları, etleri dışarıda kalacak şekilde hamurlara sarıp yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörekotunu serpiştirin. 5 dakika önceden 175 dereceye ayarlanmış fırında 25-30 dakika, milföyler altın sarısı oluncaya kadar pişirip çıkarın.

Diğer taraftan, sosu hazırlamak için; küçük tenceredeki 1,5 bardak tavuk suyuna, un, defne yaprağı, hardal, karabiber ve tuzu ekleyip çatalla iyice çırpın.

Kısık ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar kaynatın.

Kaynayan sosu 5 dakika sonra ocakatn alıp defne yaprağını içinden aldıktan sonra servis tabaağındaki tavukların üzerinde gezdirin. Patates kızartması ve sosla birlikte servise sunun.

Afiyet olsun...