Limonlu paluze

MALZEMELER

* 4 adet orta boy limonun suyu

* 4 su bardağı su

* Türk kahvesi fincanıyla 1,5 fincan nişasta (Buğday ya da mısır nişastası)

* 1,5 su bardağı toz şeker

Üzeri için;

* 3-4 yemek kaşığı hindistancevizi

* 100 gr badem içi, ceviz ya da fıstık



YAPILIŞI



Limon suyu ve suyu orta boy bir tencereye aktarın. Yaklaşık 2 Türk kahve fincanı soğuk suda ezilmiş nişastayı ekleyin.

Toz şekeri katıp kısık ateşin üzerine oturtun. Tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak katılaşıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin.

Ocaktan alıp kâselere paylaştırın. Soğuyunca hindistancevizi, badem, ceviz ya da fıstıkla süsleyin. Ayrıca rendelenmiş limon kabuğuyla tatlandırıp soğuk olarak servise sunun.

Afiyet olsun...

MANTARLI GEREDE PİLAVI



MALZEMELER



* 1,5 su bardağı lüks baldo pirinç

* 15 adet taze kültür mantarı

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 adet orta boy domates

* 25 gr tereyağı (4 yemek kaşığı zeytinyağı da kullanabilirsiniz.)

* 2,5 su bardağı sıcak su (Et ya da tavuk suyu kullanmanızı öneririm.)

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber



YAPILIŞI



Pirinci sıcak tuzlu suda 40 dakika kadar bekletin. Soğanları incecik yemeklik doğrayın. Mantarları elinizle hafifçe ovalayarak akan suyun altında yıkayıp süzün ve uzunlamasına ince dilimler halinde doğrayın.

2 yemek kaşığı zeytinyağını bir tavaya koyup soğanları ekleyin ve orta ısılı ateşte, karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Mantarları da hemen ilave edip karıştırarak 5 dakika daha kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberi serpip ocaktan alın.

Tereyağını pilav tenceresine koyup orta ısılı ateşte kızdırın. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyip karıştırarak 7-8 dakika kavurun. Soyup tavla zarı formunda doğradığınız domatesleri ilave edip karıştırın ve sıcak suyu da tencereye aktarın.

Kavrulmuş mantarları ekleyip tekrar tuz ve karabiber serpin ve karıştırın. Orta ısılı ateşte, pilav suyunu tamamen çekinceye kadar pişirin.

Ocaktan alıp kağıt havlu örtün ev tencerenin kapağını tekrar kapatın. En az 30 dakika dinlendirip karıştırarak servise sunun.

Afiyet olsun...