Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Limonlu bademli irmik tatlısı
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Limonlu bademli irmik tatlısı

30 Mayıs 2019

Malzemeler:

- 4 su bardağı süt

- 1 paket krema (200 ml)

- 2 yemek kaşığı mısır nişastası

- 4 yemek kaşığı tozşeker

- Varsa 2 yemek kaşığı file badem (veya toz badem kullanın)

- 5 yemek kaşığı irmik

- 1 paket vanilya

Üzerinin limon sosu için:

- 2 adet limonun suyu ve kabuğunun rendesi

- 1 su bardağı içme suyu

-  2 yemek kaşığı tozşeker

- 2 tatlı kaşığı mısır nişastası

Yapılışı:

İrmik tatlısı için ufak bir tencereye süt, krema, nişasta, şeker, irmik ve vanilyayı ekleyin. Varsa file veya toz bademi de ekleyin. Önce tel çırpıcıyla iyice karıştırıp kısık ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak koyulaşıp kaynamaya başlayıncaya kadar pişirin.

Bu arada 20-22 cm çapında bir kalıbı suyla iyice çalkalayın. İçinde 1 yemek kaşığı kadar su kalsın. Böylece içine döktüğümüz tatlı yapışmayacaktır. Şimdi kaynamaya başlayan irmik tatlısını ocaktan alın. Birkaç dakika karıştırıp hafifçe ılıtın. Sonra da ıslattığınız kalıba döküp üzerini düzeltin. Buzdolabına koyup en az 3-5 saat bekletin.

Bu arada sos için tüm malzemeleri ufak bir tencereye koyup kısık ateş üzerinde bir tel çırpıcıyla sürekli karıştırın. Sos koyulaşıp kaynamaya başlayınca ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Şimdi irmik tatlısını buzdolabından çıkarın ve dikkatlice bir servis tabağına ters çevirerek alın. Üzerine soğuyan limonlu sosu döküp kaşığın tersiyle üzerini düzeltin. Limon dilimleriyle veya taze meyvelerle süsleyerek ve dilimleyerek servise sunun.

X
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
İlçe seçim kurulları suç mu işlediSedat ERGİNİlçe seçim kurulları suç mu işledi? 30.05.2019
Levent Kırca’nın gelini olduğumu hep sakladımAyşe ARMANLevent Kırca’nın gelini olduğumu hep sakladım30.05.2019
Bozcaada’da bir koşudan fazlasıMurat GüloğluBozcaada’da bir koşudan fazlası30.05.2019
Türk insanının sağduyulu yanını daha çok seviyorumDeniz SİPAHİTürk insanının sağduyulu yanını daha çok seviyorum30.05.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.