- 4 su bardağı süt
- 1 paket krema (200 ml)
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 4 yemek kaşığı tozşeker
- Varsa 2 yemek kaşığı file badem (veya toz badem kullanın)
- 5 yemek kaşığı irmik
- 1 paket vanilya
Üzerinin limon sosu için:
- 2 adet limonun suyu ve kabuğunun rendesi
- 1 su bardağı içme suyu
- 2 yemek kaşığı tozşeker
- 2 tatlı kaşığı mısır nişastası
Yapılışı:
İrmik tatlısı için ufak bir tencereye süt, krema, nişasta, şeker, irmik ve vanilyayı ekleyin. Varsa file veya toz bademi de ekleyin. Önce tel çırpıcıyla iyice karıştırıp kısık ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak koyulaşıp kaynamaya başlayıncaya kadar pişirin.
Bu arada 20-22 cm çapında bir kalıbı suyla iyice çalkalayın. İçinde 1 yemek kaşığı kadar su kalsın. Böylece içine döktüğümüz tatlı yapışmayacaktır. Şimdi kaynamaya başlayan irmik tatlısını ocaktan alın. Birkaç dakika karıştırıp hafifçe ılıtın. Sonra da ıslattığınız kalıba döküp üzerini düzeltin. Buzdolabına koyup en az 3-5 saat bekletin.
Bu arada sos için tüm malzemeleri ufak bir tencereye koyup kısık ateş üzerinde bir tel çırpıcıyla sürekli karıştırın. Sos koyulaşıp kaynamaya başlayınca ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Şimdi irmik tatlısını buzdolabından çıkarın ve dikkatlice bir servis tabağına ters çevirerek alın. Üzerine soğuyan limonlu sosu döküp kaşığın tersiyle üzerini düzeltin. Limon dilimleriyle veya taze meyvelerle süsleyerek ve dilimleyerek servise sunun.
Limonlu bademli irmik tatlısı
Malzemeler:
- 4 su bardağı süt
- 1 paket krema (200 ml)
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 4 yemek kaşığı tozşeker
- Varsa 2 yemek kaşığı file badem (veya toz badem kullanın)
- 5 yemek kaşığı irmik
- 1 paket vanilya
Üzerinin limon sosu için:
- 2 adet limonun suyu ve kabuğunun rendesi
- 1 su bardağı içme suyu
- 2 yemek kaşığı tozşeker
- 2 tatlı kaşığı mısır nişastası
Yapılışı:
İrmik tatlısı için ufak bir tencereye süt, krema, nişasta, şeker, irmik ve vanilyayı ekleyin. Varsa file veya toz bademi de ekleyin. Önce tel çırpıcıyla iyice karıştırıp kısık ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak koyulaşıp kaynamaya başlayıncaya kadar pişirin.
Bu arada 20-22 cm çapında bir kalıbı suyla iyice çalkalayın. İçinde 1 yemek kaşığı kadar su kalsın. Böylece içine döktüğümüz tatlı yapışmayacaktır. Şimdi kaynamaya başlayan irmik tatlısını ocaktan alın. Birkaç dakika karıştırıp hafifçe ılıtın. Sonra da ıslattığınız kalıba döküp üzerini düzeltin. Buzdolabına koyup en az 3-5 saat bekletin.
Bu arada sos için tüm malzemeleri ufak bir tencereye koyup kısık ateş üzerinde bir tel çırpıcıyla sürekli karıştırın. Sos koyulaşıp kaynamaya başlayınca ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Şimdi irmik tatlısını buzdolabından çıkarın ve dikkatlice bir servis tabağına ters çevirerek alın. Üzerine soğuyan limonlu sosu döküp kaşığın tersiyle üzerini düzeltin. Limon dilimleriyle veya taze meyvelerle süsleyerek ve dilimleyerek servise sunun.