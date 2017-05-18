 LİMONLU ANNE KURABİYESİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 3 adet yumurta

◊ 1 su bardağı zeytinyağı

◊ 1 su bardağı süt

◊ 1 su bardağı

toz şeker

◊ 2 adet limonun kabuğunun rendesi

◊ 1 paket karbonat

◊ 2 çay kaşığı limon suyu

◊ 2 paket vanilya

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ Yaklaşık 6,5 su bardağı un

Yumurtaları, zeytinyağını, süt, şeker ve rendelenmiş portakal kabuğunu derin bir kaba koyun. Bir taraftan çatalla karıştırırken bir taraftan da vanilya ve kabartma tozunu ekleyin.

Karbonatı yemek kaşığına koyup limon suyuyla kabartın ve karışıma ilave edin. Unu da yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın. Elinize yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edeceksiniz.

Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve üzerlerine hafifçe bastırın. Kurabiyeleri, pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye aralıklı olarak dizin. Önceden 160 dereceye ayarlanmış ve ısıtılmış fırında en az 40 dakika pişirin. (Üzeri hafif çatlayabilir.) Üzerine yumurta sarısı sürüp şeker serperek de pişirebilirsiniz.

Soğuyunca

servise sunun.

Afiyet olsun...

MİLFÖYLÜ ARNAVUT BÖREĞİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 6-7 adet pırasa

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 1 adet orta boy patates

◊ 1 su bardağı lor peyniri (Beyaz Ezine peyniri de olur.)

◊ 12 adet milföy hamuru (10x10 cm)

◊ 2 adet hazır yufka

Sos için:

◊ 2 adet yumurta

◊ 1 şişe maden suyu

◊ 1 Türk kahvesi fincanı sıvıyağ

Pırasaları 1 santim kalınlığında doğrayın. Geniş bir tencereye koyun. Ortasına soyulmuş ve ikiye bölünmüş patatesleri yerleştirin. 5-6 su bardağı su ilave edin. Tuzu serpin ve pişmeye bırakın.

Kontrol edip patatese çatal batırın. Patates pişmişse pırasa da pişmiş demektir.

Ocaktan alıp tel süzgece koyun ve en az 1 saat bekleterek süzülmesini sağlayın.

Malzemeleri elinizle yoğurarak ezin.

Sonra da bu karışımı bir kaba aktarıp peynirle karıştırın.

Sos için; yumurta, maden suyu ve sıvıyağı çatalla çırpın. Fırın kabını sıvıyağ ile hafifçe yağlayın.

Milföy hamurlarının 6’sını 3 yukarı 3 aşağı olacak şekilde kalıba yerleştirin. Çatalla birkaç yerinden delin.

Yufkalardan birini milföy hamurlarının üzerine buruşturarak ve kenarlarını hafif dışarı taşırarak yayın. İkinci yufkayı eliniz büyüklüğünde parçalayarak serin. Sonra da pırasalı içi yayın. Dışarıya taşan yufka kısımlarını üzerine zarf gibi kapatın.

Kalan 6 adet milföyü yine 3 yukarı 3 aşağı şeklinde dizip yufkanın üzerini kapatın. Sonra da böreği dilimleyin.

En sonunda sosu üzerine gezdirip 10 dakika kadar çekmesini bekleyin.

200 dereceye ayarladığınız fırında üzeri kızarıncaya kadar, en az 50 dakika pişirin. Çıkarıp dilimleyerek servis yapın.

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