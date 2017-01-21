LiMONLU AJDA PiLAVI

Soğanı yemeklik incecik doğrayın. Sarımsakları pirinç tanesi gibi dilimleyin.

Zeytinyağı, soğan ve sarımsakları geniş bir pilav tenceresine koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak 3-4 dakika kavurun. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye aktarın. Sürekli karıştırarak 7-8 dakika, pirinçler nişastasını salıp birbirine yapışıncaya kadar kavurun.

Sıcak et ya da tavuk suyunu, tuz ve şekeri hemen ekleyip karıştırın. Orta ısılı ateşte, pilav suyunu tamamen çekinceye kadar pişirip altını kapatın. Pilavı 20-25 dakika dinlendirin.

Diğer taraftan, haşlanmış havucu tavla zarı formunda doğrayıp derin bir kaba aktarın. Suyu süzülmüş konserve bezelyeyi katın.

Yeşil soğan ve dereotunu ayıklayıp incecik doğrayarak ilave edin. Limon suyunu ve rendelenmiş kabuğunu ve zeytinyağını katıp tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Demlenen pilavın kapağını açın. Hazırladığınız sebzeli karışımı pilavın üzerine aktarın.

Tahta bir kaşıkla aşağıdan yukarıya doğru karıştırın ve soğumaya bırakın. Pilavı soğuk ya da ılık ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı baldo pirinç

◊ 1 çay bardağı zeytinyağı

◊ 1 adet büyük boy kuru soğan

◊ 2 diş sarımsak

◊ 1 çay kaşığı tuz, tozşeker

◊ 3 su bardağı sıcak et

ya da tavuk suyu

Ayrıca;

◊ 1 adet ince uzun haşlanmış havuç

◊ 1 su bardağı konserve bezelye

◊ 2 adet taze yeşil soğan

◊ Yarım demet dereotu

◊ 1 Türk kahve fincanı zeytinyağı

◊ 1 adet limonun suyu

◊ 1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

MALATYA’NIN KABUK KAVURMASI

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

Kuru kayısıları orta boy bir tencereye aktarıp üzerine çıkacak kadar kaynar su koyun. Yaklaşık 30 dakika bekletin. Suyunu süzüp tekrar yıkayın ve süzün. Aynı tencereye tekrar koyun.

Üzerine tozşekeri ve 2 su bardağı su ilave edip ezmeden, hafif hafif karıştırarak suyunu çekinceye kadar pişirin. Kayısıları geniş bir servis tabağına alın.

Tereyağını eritip hafif kızdırın ve kayısıların üzerine gezdirin. Üzerine ceviz içini serpiştirip ikram edin.

Afiyet olsun...

MALZEME LİSTESİ

◊ 500 gr kuru kayısı

◊ 2 su bardağı su

◊ 1,5 su bardağı tozşeker

◊ 100-150 gr tereyağı

◊ 1-2 su bardağı iri çekilmiş ceviz

NOHUTLU PATLICAN DOLMASI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 35 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 45 DAKİKA

Küçüklerinden seçtiğiniz patlıcanların saplarını kesip soymadan içlerini oyun ve tuzlu suda bekletin. İç harcı için; kıyma, yıkayıp süzdüğünüz pirinç, nohut, soyup tavla zarı doğradığınız domatesleri derin bir kaba koyun. Salçaları, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip incecik doğradığınız maydanozu da katın ve malzemeleri karıştırın.

Yıkayıp süzdüğünüz patlıcanları bu harçla doldurun. Dolmaları dik olacak şekilde bir tencereye ya da fırın güvecine yerleştirin. Üzerine çıkmayacak ama tam gelecek kadar su ilave edin.

Varsa, bir kapak ya da dolma taşını dolmaların üzerine yerleştirip tencerenin kapağını kapatın. Yemeği pişmeye bırakın.

Yaklaşık 45-55 dakika sonra kapağını açıp sos malzemelerini çırparak tencereye aktarın.

Patlıcanlar yumuşayıncaya kadar pişirdiğiniz yemeği ocaktan alın. Fazla suyu süzerek sıcak sıcak servis yapın.

Afiyet olsun...

MALZEME LİSTESİ

◊ 1-1,5 kg topak patlıcan

◊ 250 gr orta yağlı kuzu kıyma

◊ 2 su bardağı pirinç

◊ 1 su bardağı haşlanmış nohut

◊ 5 adet domates

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

◊ 1 yemek kaşığı biber salçası

◊ Yarım su bardağı zeytinyağı

◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 demet maydanoz

Sos için;

◊ 2 adet limonun suyu

◊ 4-5 diş sarımsak

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 1 yemek kaşığı kuru nane