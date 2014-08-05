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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Laz Böreği

5 Ağustos 2014

Muhallebiyi hazırlamak için; toz şekeri derin bir kaba koyup oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları üzerine kırın.

Karabiberi de katın. (Karabiber, yumurta kokusunu alacaktır.)
Bir fiske tuz atıp tel çırpıcı yardımıyla köpük köpük oluncaya kadar, 1- 2 dakika çırpın.
Unu ve sütün yarısını muhallebiyi pişireceğiniz tencereye koyup tel çırpıcı yardımıyla çırparak karıştırın.
Üzerine hazırladığınız şekerli yumurtayı ekleyip tekrar çırpın.
Son olarak sütün kalanını da ekleyip tencereyi orta ısılı ateşin üzerine oturtun.
Sürekli karıştırarak muhallebiyi kaynayıncaya kadar pişirin.
Katılaşıp kaynayan muhallebiyi ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
Fırın tepsisini bir yemek kaşığı yağla yağlayın. Yufkalardan birini tepsiye serip eritilmiş yağdan 2-3 yemek kaşığı gezdirin. İkinci yufkayı koyup tekrar yağlayın. Kalan iki yufkaya da aynı işlemleri uygulayın.
Böreğin ortasına ılık haldeki muhallebiyi yayın. Üzerine 2 kahve fincanı toz şekeri serpip altıncı yufkayı serin. Tekrar yağlayın.
Aynı işlemleri uygulayarak son yufkaya kadar gelin. Son yufkayı da yerleştirip kalan yağı gezdirin.
Böreği keskin bir bıçakla krema katına gelecek derinlikte kesip dilimleyin. (Bıçağı böreğin dibine kadar sokmayın.)
Böreği önceden ısıtıp 160 dereceye ayarladığınız fırında en az 40-45 dakika, üzeri altın sarısı oluncaya kadar pişirip çıkarın.
Ilınınca üzerine bol pudra şekeri serpebilirsiniz.
Afiyet olsun.

Malzeme Listesi

10 adet hazır baklava yufkası
250 gr eritip ılıtılmış bitkisel margarin (tereyağı da kullanabilirsiniz.)

Muhallebisi için;

8 adet yumurta
Tahta yemek kaşığıyla 4 tepeleme kaşık un
Tahta yemek kaşığıyla 8 tepeleme kaşık toz şeker
2 litre süt
Yarım çay kaşığı karabiber
1 fiske tuz

Ayrıca;

Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan toz şeker

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