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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Labneli lalezar muhallebisi

24 Mayıs 2019

Yapılışı:

Önce 22-25 cm uzunluğunda dikdörtgen, derin bir kalıbı suyla iyice ıslatın. Kalıbın için ıslak olsun.

Beyaz muhallebi için labne hariç tüm malzemeleri ufak bir tencereye aktarın. Bir tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak kısık ateş üzerinde kaynayıncaya dek pişirin.
Kaynayınca ocaktan alıp hemen labneyi ilave edin ve hızlıca karıştırıp yedirin. Yuvarlak ve derin bir cam kâseyi veya derin bir kek kalıbını musluğun altında akan suyla iyice ıslatın. Hatta içinde 1 kaşık da su kalsın. Şimdi beyaz muhallebiyi ıslattığınız kalıbın içine aktarın, üzerini düzeltin, ılınmaya bırakın.
Şimdi de kakaolu muhallebi için yine ufak bir tencereye labne hariç tüm malzemeleri koyun. Kısık ateşte bir tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak kaynayıncaya dek pişirin. Kaynayınca ocaktan alıp labneyi ekleyin ve hızla karıştırıp iyice yedirin.
Şimdi bu kakaolu muhallebiyi ılınan beyaz muhallebinin üzerine aktarın. Üzerini düzeltin.
Hafif ılınınca buzdolabına koyun. Ertesi sabah kalıbından ters çevirin, çıkarın. Taze meyvelerle süsleyerek, dilimleyin ve servise sunun.

MALZEMELER:

Beyaz muhallebi için:

-  3 su bardağı süt

- 2 yemek kaşığı mısır nişastası

- 2 yemek kaşığı un

- 1 yumurta sarısı

- 1 su bardağı şeker (1 parmak eksik olabilir)

- 1 paket vanilya

- 100 gr labne

Kakaolu muhallebi için:

- 3 su bardağı süt

- 2 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı kakao

- 1 yumurta sarısı

-  1 paket vanilya

- 1 su bardağı şeker  (1 parmak eksik olabilir)

- 100 gr labne

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