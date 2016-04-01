LABNELİ KÖZ BİBER ÇORBASI

6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 DAKİKA

Pişirme süresi: 20 dakika

MALZEME LİSTESİ

* 2 adet kırmızı salçalık biber (közlenip kabukları soyulacak ve iri iri parçalanacak) (en az bir karış uzunluğunda, 20-25 santim olmalı)

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 5 diş sarımsak

* 5 su bardağı su (et ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz)

* 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı (sıvıyağ da kullanabilirsiniz)

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pul biber

Ayrıca;

* 2 yemek kaşığı labne

* 1 tepeleme yemek kaşığı un

* 1 su bardağı su

Salçalık biberleri ocak üzerinde, iyice yumuşayıncaya kadar közleyin. Kabuklarını soyup akan suyun altında yıkayın ve iri iri parçalar halinde dilimleyin.

Dilimlediğiniz biberleri, dörde bölünmüş soğanı, ikiye kestiğiniz sarımsakları orta boy bir tencereye koyun. Üzerine su ve sıvıyağı ekleyip pişmeye bırakın. Sebzeler iyice yumuşayınca hepsini birden el blenderiyle çekip püre haline getirin. Tekrar ocağa koyun ve tuz ve biberleri ekleyerek kaynatın.

Diğer taraftan, un, soğuk su ve labneyi bir kaseye koyup çatalla çırpın. Üzerine çorbanın sıcak suyundan bir kepçe katarak ılık hale getirin. Ilık hale gelen karışımı, çorbaya karıştırarak ilave edin.

Sürekli karıştırarak beş dakika daha kaynatın. Kuru naneyle süsleyerek servise sunun.

LABNELİ BİBERLİ TAVUK SARMA





6 kişilik

Hazırlama süresi: 25 DAKİKA

Pişirme süresi: 30 dakika

MALZEME LİSTESİ

* 2 tepeleme yemek kaşığı labne

* 2 adet tavukgöğsü ya da inceltilmiş tavuk fileto

* 3 adet salçalık kırmızı biber

* 4 diş sarımsak

* 2 adet yeşil sivribiber

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 tatlı kaşığı hardal

* Yarım su bardağı susam

* 1 adet yumurtanın akı

Kırmızı salçalık biberleri ve sivribiberleri ayıklayıp uzunlamasına, kalem şeklinde dilimleyin. Ortadan ikiye bölün.

Sarımsakları ayıklayıp incecik doğrayın.

Zeytinyağını tavada kızdırıp sarımsak ve biberleri tavaya aktarın ve karıştırarak 5 dakika kavurduktan sonra ocaktan alın.

Tavuk etlerini iki temiz poşet arasında döverek inceltin. Labne ve hardalı bir kasede çırpıp bıçak yardımıyla tavuk etlerinin üzerine sürün.

Biberleri de üzerlerine yerleştirip rulo yapın.

Tavuk rulolarını çırpılmış yumurta akına ve sonra da susama bulayın. Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

Tavuk rulolarını 180 dereceye ayarladığınız fırında 30 dakika kadar pişirin. Dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...