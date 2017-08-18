LABNELi HAVUÇLU REVANi

◊ 3 adet yumurta

◊ 3 yemek kaşığı tozşeker

◊ 200 gr. labne

◊ 1 çay bardağı zeytinyağı

◊ 1 adet orta boy havuç

◊ 1 adet portakalın kabuğu

◊ 1 su bardağı irmik

◊ 1 su bardağı un (bardağı tam doldurmayın)

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 paket

karbonat

◊ 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

◊ 3 su bardağı su

◊ 3 su bardağı tozşeker

◊ 1 su bardağı portakal suyu

◊ 1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri için:

◊ 1 su bardağı ceviz içi

◊ 1 su bardağı hindistancevizi tozu

Şerbeti için, şeker, su ve portakal suyunu bir tencerede 20 dakika karıştırarak kaynatın.

Son olarak, limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Yumurta ve şekeri bir kaba aktarıp köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Üzerine zeytinyağı, labne, kabuklarını soyup rendelediğiniz havucu ve rendelenmiş portakal kabuklarını da ekleyip karıştırın. İrmik, kabartma tozu, vanilya, karbonat ve unu ilave edin, katı bir hamur elde edinceye kadar çırpın.

Büyük, yuvarlak bir borcamı yağlayıp hamuru aktarın. Üzerine ceviz içini yerleştirin. Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında 35-40 dakika, üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Labneli havuçlu revaniyi fırından çıkarıp dilimleyin. Ilık hale gelince soğumuş olan şerbeti üzerine gezdirin. Şerbetini çekince, üzerine hindistancevizi tozu serpiştirip servise sunun.

ZEYTİNYAĞLI GİRİT KABAĞI

◊ 6-7 adet orta boy ince kabak

◊ 2 adet orta boy kuru soğan

◊ 2 tatlı kaşığı tozşeker

◊ Yarım su bardağı zeytinyağı

◊ 1 demet dereotu

◊ 5-6 diş sarımsak

◊ 1 demet maydanoz

◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1.5-2 su bardağı sıcak su

Kabakların başlarını kesin ve dışlarını kazıyın. Bir kabak soyacağıyla veya ince bir bıçakla kabakları yukarıdan aşağıya doğru incecik dilimleyin. Kabağın ortasındaki çekirdekli kısma gelince dilimlemeyi bırakın. Çünkü çekirdek kısmı lezzetsizdir.

Soğanları incecik yemeklik doğrayın. Ayıklanmış maydanoz ve dereotunu da incecik doğrayın. Sarımsakları pirinç tanesi büyüklüğünde doğrayıp dereotu ve maydanozla karıştırın. Geniş bir karnıyarık tenceresine soğanı ve zeytinyağını koyup orta ısılı ateşte 7-8 dakika kavurun. Şekeri katıp biraz daha karıştırın.

Kabakların yarısını tencerenin içine yayın. Üzerine sarımsaklı karışımın yarısını yerleştirin. Tekrar kalan kabakları koyup, üzerine kalan sarımsaklı maydanoz karışımını yerleştirin. Tuz, karabiber serpip, sıcak suyu tencerenin kenarından ilave edin. Kaynayınca kısın ve kabaklar yumuşayıncaya dek pişirip ocaktan alın. Ilınınca servise sunun.