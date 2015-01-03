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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

LABNELİ HAŞHAŞLI SULTAN TATLISI

3 Ocak 2015

Labne, yağlar, yumurta, pudra şekeri, irmik ve fındık içini derin bir kaba koyup karıştırın.

MALZEMELER
* 250 gr labne
* 1 çay bardağı sıvıyağ
* 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı
* 1 çay bardağı çekilmiş fındık
* 1 çay bardağı irmik
* 1 çay bardağı pudraşekeri
* 2 adet yumurta
* 1 su bardağı tane haşhaş
* 1 paket vanilya
* 1 paket kabartma tozu
* Yaklaşık 4 su bardağı un
Şerbeti için;
* 2 su bardağı toz şeker
* 3 su bardağı su
YAPILIŞI
Labne, yağlar, yumurta, pudra şekeri, irmik ve fındık içini derin bir kaba koyup karıştırın. Üzerine un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip yoğurun.
Bir miktar haşhaş ilave edip hamurdan küçük toplar yapın. Topları haşhaşa bulayıp fırın tepsisine yerleştirin.
Ortalarına birer tane bütün fındık yerleştirin ve fırında pişirin.
Şerbeti için; su ve şekeri bir tencerede kaynatıp soğutun.
Kurabiyeler fırından çıkınca şerbete atın. Bir süre bekletip şerbetten çıkarın ve servise sunun.
Afiyet olsun...

LABNELİ SUFLE BÖREĞİ

MALZEMELER
* 2 adet hazır yufka
* 200 gr labne
* 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
* 1 su bardağı süt
* Yarım su bardağı sıvıyağ
* 2 adet yumurta
* 1 paket kabartma tozu
* 1 şişe maden suyu
* 2 çay kaşığı tuz, pul biber, kekik, nane

YAPILIŞI
Yufkalardan birini tezgaha serip ucundan başlayarak sıkı bir rulo yapın. Ruloyu ikiye bölüp yan yana koyun ve bir barmak kalınlığında parçalar elde edecek şekilde dilimleyin. Dilimleri açarak uzun şeritler elde edin. Diğer yufkalara da aynı işlemleri uygulayın. Elde ettiğiniz ince şeritleri bir kenarda bekletin.
Sosu hazırlamak için; labne, süt, sıvıyağ, rendelenmiş kaşar, kabartma tozu ve maden suyunu büyük ve derin bir kaba aktarıp üzerine yumurtaları kırın. Tuz, kekik, pul biber ve naneyi serpiştirip tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın.
Yufka şeritlerini bu sosun içine atıp çatalla karıştırın. Sosun yufkalara iyice bulaşmasını sağlayın.
Diğer taraftan, en az 30 santim çapındaki yuvarlak ya da büyük boy dikdörtgen bir borcamı iki yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın.
Hazırladığınız yufkalı karışımı borcama aktarın.
Böreği 200 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında üzeri kızarıncaya kadar, en az 30 dakika pişirip çıkarın. Dilimleyerek servise sunun.
Not: Bu börek sıcak sıcak yenir, soğuyunca pek lezzeti kalmaz.
Afiyet olsun...

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