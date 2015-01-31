Labneli elmalı tavukgöğsü

MALZEMELER

* 6 adet sarı elma

* 6 yemek kaşığı çekilmiş ceviz içi

* 3 yemek kaşığı tozşeker

* 2 tatlı kaşığı toz tarçın

* Varsa 3 yemek kaşığı kuru İzmir üzümü

Tavukgöğsü için;

* 4 su bardağı süt

* 1 adet yumurtanın sarısı

* 1 yemek kaşığı mısır nişastası

* 2 yemek kaşığı pirinç unu

* 4 yemek kaşığı tozşeker

* Varsa nohut büyüklüğünde 2 adet damla sakızı

* 200 gr Pınar labne

* Ayrıca, tarçın, file badem

YAPILIŞI

Elmaları soyup rendeleyin ve bir tavaya koyun. Üzerine tozşeker, cevizi ve varsa üzümü ekleyip yüksek ısılı ateşte 5 dakika pişirin. Elmaların hafifçe yumuşaması yeterlidir. Tarçını katıp karıştırın.

Elmalı harcı 25-28 santim boyutlarındaki kare ya da yuvarlak borcamın dibine yayın.

Tavukgöğsü için; süt, yumurta sarısı, nişasta, pirinç unu, tozşeker ve varsa sakızı orta boy bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak katılaşıp kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynamaya başlayınca altını kısıp 5 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Labneyi ilave edip tel çırpıcı yardımıyla çırparak pürüzsüz hale getirin. Sıcakken elmanın üzerine gezdirin.

Tatlıyı tarçın ve bol bademle süsleyerek buzdolabında bir gece bekletin. Kaşıkla alarak ve soğuk servise sunun.

Labneli pancar salatası

MALZEMELER

* 3-4 adet büyük boy kırmızı pancar turşusu (her biri mandalina büyüklüğünde olmalı)

* 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

* 1 paket labne (200 gr)

* 1 veya 2 diş sarımsak

Üzeri için;

* 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Pancar turşusunu tavla zarı formunda, çok küçük küpler halinde doğrayıp süzgeçte en az 10 dakika bekletin. (Suyu iyice süzülmezse salatayı sulandırır.)

Diğer taraftan, labneyi büyükçe bir kaseye aktarıp tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla çırpın. Tuzla dövdüğünüz sarımsakları ilave edip karıştırın.

Süzgeçteki pancarları ve ceviz içini ilave edip iyice karıştırın ve servis tabağına aktarın. Üzerine sızma zeytinyağını gezdirin. Maydanoz veya dereotu yapraklarıyla süsleyerek servise sunun.

Not: İsterseniz bu salataya küp küp doğranmış 1 adet dolmalık kabak da ekleyebilirsiniz. Salatalık da olabilir.

Afiyet olsun...