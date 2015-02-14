Labneli elma topları

MALZEMELER

* 200 gr labne

* 1 paket petibör bisküvi

* 2 adet orta boy elma

* 3-4 yemek kaşığı bal

Süslemek için;

* File badem, file fıstık, hindistancevizi, kakao

YAPILIŞI

Elmaları soyup rendeleyin. Suyunu avuçlarınız arasında sıkın. Bisküvileri robottan geçirip elmanın üzerine ilave edin. Labne ve balı da ekleyin. (Bal miktarını damak tadınıza göre artırabilirsiniz.)

Karışımı yarım saat kadar buzdolabında bekletin. Buzdolabından çıkardığınız elmalı hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Topları kakaoya, hindistancevizine, file badem ve fıstığa bulayıp 1-2 saat buzdolabında beklettikten sonra servise sunun.

Labneli balkabaklı çubuk baklava

MALZEMELER

Hamur için;

* 1 paket baklava yufkası

İç malzemesi için;

* 1 su bardağı sıvıyağ

* 50 gr eritilmiş tereyağı

* 3-4 dilim balkabağı

* Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan tozşeker

* 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

* 2 çay kaşığı toz tarçın

* 200 gr labne peynir (1 kutu)

Şurubu için;

* 1 su bardağı tozşeker

* 5 su bardağı su

* 2 ince dilim limon

YAPILIŞI

Sıvıyağ ve eritilmiş yağı bir kasede karıştırın. İç harcının hazırlanması için; soyulmuş balkabakları kuşbaşı et formunda doğranıp bir tencereye koyulur. Üzerine 2 su bardağı su ve tozşeker eklenip kısık ateşte, balkabakları iyice yumuşayıncaya kadar haşlandıktan sonra ocaktan alınır. Suyu süzülüp soğuması beklenir ve derin bir kaba aktarılır.

Soğuyan kabağın üzerine çekilmiş ceviz ya da fındık içi ilave edilir. Toz tarçın ve labne de eklendikten sonra malzemeler çatal yardımıyla püre haline gelinceye kadar ezilir.

Baklava yufkalarından biri kısa kenarı önünüze gelecek şekilde tezgaha koyulur. Üzeri yağlanıp ikinci yufka üzerine yerleştirilir ve tekrar yağlanır.

Balkabaklı malzemeden 4-5 yemek kaşığı kadar alınıp yufkanın kısa ucuna uzunca yayılır. Hamur bu ucundan başlayarak sarılıp rulo haline getirilir.

Rulo keskin bir bıçakla 5-6 santim boyunda çubuk şeklinde parçalar elde edilecek şekilde dilimlenir. Bu parçalar yağlanmış fırın tepsisine yan yana dizilir. Diğer yufkalara da aynı işlemler uygulanıp tepsiye dizilir ve üzerine kalan yağ gezdirilir.

Baklava 5 dakika önceden ısıtılıp 200 dereceye ve alt üst konuma ayarlanmış fırında üzeri iyice sararıncaya kadar, 35-40 dakika pişirilip çıkarılır.

Diğer taraftan şurubun hazırlanması için; tozşeker, limon dilimleri ve su orta boy bir tencereye aktarılıp kısık ateşte kaynatılır. 15 dakika daha kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır soğuması beklenir.

Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şurup gezdirilir. Şurubu çekmesi için en az 20 dakika kadar bekletildikten sonra servise sunulur.

Afiyet olsun...