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Hürriyet>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>LABNELİ CEVİZLİ AYÇÖREĞİ MALZEMELER
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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

LABNELİ CEVİZLİ AYÇÖREĞİ MALZEMELER

13 Aralık 2014

Labne, eritip ılıttığınız yağ, yumurta akı ve vanilyayı derin bir kapta tel çırpıcıyla çırpın.

* 200 gr labne
* 100 gr tereyağı (erimiş)
* 1 adet yumurtanın akı
* 1 paket vanilya
* Yaklaşık 2,5-3 su bardağı un
İçi için;
* 1 su bardağı ceviz içi (dövülmüş)
* 2 çay kaşığı tarçın
* 3 yemek kaşığı toz şeker
* 2 yemek kaşığı çekirdeksiz üzüm

Ayrıca;
* 1 su bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI
Labne, eritip ılıttığınız yağ, yumurta akı ve vanilyayı derin bir kapta tel çırpıcıyla çırpın.
Unu azar azar ilave edip yoğurmaya başlayın. Çok sert olmayan ama ele de yapışmayan bir hamur hazırlayın.
Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları yuvarlayın. Yuvarlak hamur parçalarını hafif unladığınız tezgahta merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açın.
Ceviz içi, tarçın, toz şeker ve üzümü bir kâsede karıştırın.
Açtığınız hamurları dörde bölüp üçgen parçaların her birinin geniş tarafına cevizli harçtan bir tatlı kaşığı kadar koyup rulo yapın. Ruloların uçlarını kıvırıp ay şekli verin.
Ayçöreklerini önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında, 30 dakika, üzerleri beyaz kalacak kadar pişirin.
Hafif ılık hale gelince üzerlerine pudra şekeri serpip servis yapın.
Afiyet olsun...

LABNELİ SAKIZLI MUHALLEBİ PASTASI
Malzemeler
* 1 tepeleme su bardağı un
* 3 tepeleme yemek kaşığı nişasta
* 1 litre süt
* 1 su bardağı toz şeker
* 1 paket vanilya
* 2 adet damla sakızı
* 200 gr labne
* 1 paket hazır süt kreması

Üzeri için;
* 1 paket hazır meyveli sos

YAPILIŞI
Nişasta ve unu bir kaba aktarıp topaklanmaması için biraz sütle çırpın.
Kalan sütü bir tencereye aktarıp toz şekeri de ekleyin. Çırpma teliyle karıştırarak pişirin.
Hazırladığınız unlu karışımı da yavaş yavaş ilave edin.
Ilık hale gelince labne ve hazır süt kremasını da ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Kısık ateşte, koyulaşıncaya kadar çırpın.
Son olarak, vanilya ve damla sakızını da ekleyip tekrar karıştırın.
Dörtgen bir borcama buzdolabı poşeti serin. Hazırladığınız hamuru borcama aktarıp buzdolabında bir gece bekletin. (Tek kişilik kalıplarda da soğutabilirsiniz.)
Donan muhallebiyi ters çevirin.
Hazır meyveli sosu, sıcak suyla, koyulaşıncaya kadar pişirin ve muhallebinin üzerine gezdirin. Dövülmüş kakaolu bisküvi ya da cevizli kadayıf parçalarıyla servise sunun.
Afiyet olsun...

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