Labneli babanne kurabiyesi

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 paket Pınar labne (200 gr)

◊ 100 gr yumuşak Pınar tereyağı

◊ 2 adet yumurta

◊ 2 paket vanilya

◊ 1 adet portakal kabuğu rendesi

◊ 1 su bardağı tozşeker

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 paket karbonat

◊ Yaklaşık 3 su bardağı un

Üzeri için

◊ 1 su bardağı ceviz içi

Labne, yumurtalar, rendelenmiş portakal kabuğu, erimiş ya da oda sıcaklığında beklemiş yağı derin bir yoğurma kabına koyun. Tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın.

Kabartma tozu, vanilya ve karbonatı katıp tekrar çırpın. Unu da azar azar ilave edip çırpmaya devam edin. Artık çırpıcı kullanamadığınızda elinizle yoğurmaya başlayın. Çok yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar çıkarıp üzerlerine cevizleri yerleştirin ve fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye yerleştirin.

Kurabiyeleri önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri hafif kızarıncaya kadar, 20-25 dakika pişirin ve çıkarın. Soğuyunca servise sunun. Afiyet olsun...

LABNELİ ELMALI TOPLAR

MALZEME LİSTESİ

◊ 200 gr Pınar labne

◊ 1 paket pötibör bisküvi

◊ 2 adet orta boy elma

◊ 3-4 yemek kaşığı bal

Süslemek için;

◊ File badem, filAe fıstık, hindistancevizi, kakao

Elmaları soyup rendeleyin. Bisküvileri robottan geçirin. Elma rendesi, labne ve balı ilave edin. (Bal miktarını damak zevkinize göre ayarlayın) Karışımı buzdolabında yarım saat kadar bekletin.

Buzdolabından çıkardığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Topları kakaoya, hindistancevizine, file badem ve fıstığa bulayıp buzdolabında 1-2 saat kadar daha bekletin. Buzdolabından çıkarıp servise sunun.