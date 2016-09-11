Kuzu gömleği dolması

MALZEME LİSTESİ

◊ 250 gr. kuzu ciğeri (tavla zarı doğranmış olmalı)

◊ 2 adaet kuzu gömleği

◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 2 çay bardağı pirinç

◊ Yarım demet dereotu, maydanoz

◊ 2 adet kuru soğan

◊ 5 adet taze yeşil soğan

◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber, yenibahar

◊ 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

◊ 1-2 adet yumurtanın sarısı

8 KİŞİLİK HAZIRLAMA SÜRESİ: 45 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 35 DAKİKA

Kuzu gömleğini en az 5-6 saat ılık suda bekletin. İç pilavı yapmak için, zeytinyağını geniş bir tencereye koyup kızdırın. İnce kıyılmış soğanları katıp 5 dakika kavurun. Sırasıyla, fıstık, pirinç ve ciğeri ilave edip 4-5 dakika daha kavurun.

İnce kıyılmış yeşillikleri, baharatları ve tuzu ekleyin. Malzemelerin tam üzerine çıkıncaya kadar sıcak su koyup pilav gibi pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

Kuzu gömleğini ılık suyun içinde bekleterek gömleğin açılıp yumuşamasını sağlayın. Açılan kuzu gömleğinden avuç içinden biraz büyük parçalar kesin. Her parçayı küçük bir kaseye, kenarlarından taşacak şekilde yerleştirin. Hazırladığınız ciğerli, pirinçli içten koyup üzerine hafifçe bastırın.

Kasenin kenarlarından sarkan kuzu gömleklerini pilavlı için üstüne doğru kapatıp bohça şekli verin.

Son olarak, kaseleri fırın tepsisine ters çevirerek, sıralayın. Bütün kuzu gömleklerine aynı işlemi uygulayıp tepsiye yerleştirin.

Üzerlerine fırçayla yumurta sarısı sürün 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında ciğer sarmalarını altın sarısı oluncaya kadar, en az 30-40 dakika pişirin ve sıcak sıcak servise sunun.

ERİKLİ KUZU KOL TANDIR

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 adet kuzu kol (2-2,5 kg ağırlığında)

◊ 1 su bardağı kuru mürdüm eriği

◊ 4-5 adet kuru kayısı

◊ 2 adet kuru soğan (5-8 adet arpacık soğan da kullanabilirsiniz)

◊ 4 diş sarımsak

◊ 1 tatlı kaşığı tuz, tane karabiber

◊ 2 yemek kaşığı biberiye (2 dal kadar)

◊ 4 adet defne yaprağı

◊ 5-6 su bardağı su

◊ 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

8 KİŞİLİK HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 150 DAKİKA

Mürdüm erikleri ve kayısıları yıkayıp ikiye bölün. Soğanları soyup elma dilimi doğrayın. Sarımsakları soymadan kullanabilirsiniz.

Kuzu kolu fırın tepsisine koyun. Üzerine varsa iri taneli tuz serpip salçayı elinizle her tarafına yedirin. Tane karabiberi üzerine serpiştirin.

Erik, kayısı, sarımsak ve soğanı etin etrafına yerleştirin. Defne yaprakları ve biberiyeyi de etin üzerine koyun. Suyu da tepsinin kenardından aktarın.

Tepsinin üzerini 2 kat alüminyum folyoyla kapatın. Fırını 180 dereceye ve alt-üst fan konumuna getirip 5 dakika ısıtın. Eti sıcak fırında en az 2,5 saat pişirin.

Eti fırından çıkarıp üzerindeki folyoyu sıyırın. Çatalla pişip pişmediğini kontrol edin. Pişmediyse tekrar kapatıp pişirin, piştiyse üzerini açıp biraz daha fırında tutun ki tandır gibi olsun.

Fırından çıkardığınız eti 10-15 dakika dinlendirip pilav, püre ya da salatayla servis yapın.

Afiyet olsun...