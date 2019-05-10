- 2 su bardağı basmati pirinç
- 1 adet soğan
- 4 diş sarmısak
- 1 çay bardağı zeytinyağı+20-30 gr tereyağı
- 1 çay kaşığı toz zerdeçal
- 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı kimyon, karabiber
- 3-4 adet hurma, 3-4 adet kuru kayısı
- 1/2 su bardağı zirinç veya kuru çekirdeksiz üzüm
- 2 su bardağı sıcak su (Et ya da tavuk suyu olabilir)
Yapılışı:
Önce basmati pirinci suyun altında yıkayıp süzün. Üzerine kaynar su döküp, az tuz atıp bir kenarda bekletin. Bu arada kuru kayısı ve hurmayı incecik küp küp doğrayın. Zirinç veya kuru üzümü yıkayıp süzün. Geniş bir teflon tencereye zeytinyağı ve tereyağını koyup, orta ısılı ateşin üzerinde eritin. İncecik dilimlenmiş sarımsak ve yemeklik ince doğranmış soğanı ekleyip karıştırarak 5 dakika kavurun. Kimyon, karabiber ve zerdeçalı ilave edin. Kayısı, hurma, zirinç ya da üzümü katıp 2-3 dakika karıştırın.
Şimdi süzülmüş pirinci ekleyip karıştırın ve tencerenin kenarından 2 bardak suyu aktarın. Tuzu da ilave edip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pilavı 15 dakika pişirin. Ocaktan alın ve hiç kapağını açmadan 20-30 dakika demlenmeye, dinlenmeye bırakın. Sonra tencerenin kapağını açıp, karıştırın ve servise sunun.
Kuru meyveli Fars pilavı
- 2 su bardağı basmati pirinç
- 1 adet soğan
- 4 diş sarmısak
- 1 çay bardağı zeytinyağı+20-30 gr tereyağı
- 1 çay kaşığı toz zerdeçal
- 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı kimyon, karabiber
- 3-4 adet hurma, 3-4 adet kuru kayısı
- 1/2 su bardağı zirinç veya kuru çekirdeksiz üzüm
- 2 su bardağı sıcak su (Et ya da tavuk suyu olabilir)
Yapılışı:
Önce basmati pirinci suyun altında yıkayıp süzün. Üzerine kaynar su döküp, az tuz atıp bir kenarda bekletin. Bu arada kuru kayısı ve hurmayı incecik küp küp doğrayın. Zirinç veya kuru üzümü yıkayıp süzün. Geniş bir teflon tencereye zeytinyağı ve tereyağını koyup, orta ısılı ateşin üzerinde eritin. İncecik dilimlenmiş sarımsak ve yemeklik ince doğranmış soğanı ekleyip karıştırarak 5 dakika kavurun. Kimyon, karabiber ve zerdeçalı ilave edin. Kayısı, hurma, zirinç ya da üzümü katıp 2-3 dakika karıştırın.
Şimdi süzülmüş pirinci ekleyip karıştırın ve tencerenin kenarından 2 bardak suyu aktarın. Tuzu da ilave edip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pilavı 15 dakika pişirin. Ocaktan alın ve hiç kapağını açmadan 20-30 dakika demlenmeye, dinlenmeye bırakın. Sonra tencerenin kapağını açıp, karıştırın ve servise sunun.