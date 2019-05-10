Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Kuru meyveli Fars pilavı
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Kuru meyveli Fars pilavı

10 Mayıs 2019

- 2 su bardağı basmati pirinç

- 1 adet soğan

- 4 diş sarmısak

- 1 çay bardağı zeytinyağı+20-30 gr tereyağı

- 1 çay kaşığı toz zerdeçal

- 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı kimyon, karabiber

- 3-4 adet hurma, 3-4 adet kuru kayısı

- 1/2 su bardağı zirinç veya kuru çekirdeksiz üzüm

- 2 su bardağı sıcak su (Et ya da tavuk suyu olabilir)

Yapılışı:

Önce basmati pirinci suyun altında yıkayıp süzün. Üzerine kaynar su döküp, az tuz atıp bir kenarda bekletin. Bu arada kuru kayısı ve hurmayı incecik küp küp doğrayın. Zirinç veya kuru üzümü yıkayıp süzün. Geniş bir teflon tencereye zeytinyağı ve tereyağını koyup, orta ısılı ateşin üzerinde eritin. İncecik dilimlenmiş sarımsak ve yemeklik ince doğranmış soğanı ekleyip karıştırarak 5 dakika kavurun. Kimyon, karabiber ve zerdeçalı ilave edin. Kayısı, hurma, zirinç ya da üzümü katıp 2-3 dakika karıştırın.

Şimdi süzülmüş pirinci ekleyip karıştırın ve tencerenin kenarından 2 bardak suyu aktarın. Tuzu da ilave edip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pilavı 15 dakika pişirin. Ocaktan alın ve hiç kapağını açmadan 20-30 dakika demlenmeye, dinlenmeye bırakın. Sonra tencerenin kapağını açıp, karıştırın ve servise sunun.

 

X
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
YSK kararının tartışılmasında temel kriterlerSedat ERGİNYSK kararının tartışılmasında temel kriterler10.05.2019
Magazin diyarında bir tatlı gezintiOnur BAŞTÜRKMagazin diyarında bir tatlı gezinti10.05.2019
İmamoğlu ABD’ye ‘Yürü git işine’ demeliAhmet HAKANİmamoğlu ABD’ye ‘Yürü git işine’ demeli10.05.2019
Günde kaç saat çalışırsınızDoğan HIZLANGünde kaç saat çalışırsınız?10.05.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.