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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Külünçe çöreği–Şanlıurfa

2 Haziran 2019

Malzemeler:

1 su bardağı zeytinyağı
1 su bardağı su
2 yemek kaşığı pekmez (dut, üzüm veya keçiboynuzu)
Yarım su bardağı tozşeker
3 yemek kaşığı susam (Küncü denilen kabuklu susam öneririm)
1 yemek kaşığı çörekotu
2 tatlı kaşığı toz tarçın
1 yemek kaşığı toz rezene
2 yemek kaşığı mahlep
Varsa 1 yemek kaşığı külünce baharatı (dermen)
1 paket karbonat
1 paket kabartma tozu
Yaklaşık 5.5 su bardağı tam buğday unu

Yapılışı:

Bu çörek uzun süre dayanıklı olduğu için çok miktarlarda yapılır ve kapalı kaplarda saklanır. Derin ve geniş bir kabın içine zeytinyağı, su, pekmez, şeker, susam, çörekotu, tarçın, rezene ve mahlebi koyun. Varsa külünce baharatını da ilave edin. Karbonat, kabartma tozunu koyup bir tel çırpıcıyla birkaç dakika çırpın.

Şimdi yavaş yavaş unu eklerken bir taraftan da yoğurmaya başlayın. Kulak memesinden biraz daha sert ama ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru toplayın ve limon kadar parçalar koparıp önce yuvarlayın. Sonra hafifçe un serpilmiş tezgâh üzerinde merdaneyle 18-20 cm çapında açın. Bıçakla 4’e bölün. Bir çatalla hamurların üzerini delikleyin.

Aslında üst kısmına külünce nakışı vurulur, şekil verilir hem de kabarması engellenir. Bu şekilde hazırladığınız hamurları pişirme kâğıdı serilmiş tepsiye dizin. 10 dakika önceden ısıtılmış ve 190 derecede alt-üst turbo konuma ayarlanmış fırında 25-30 dakika, iyice kızarıncaya dek pişirip çıkarın.
Soğuyunca servise sunun.

Külünçe çöreği–Şanlıurfa

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