Kremalı karidesli omlet

MALZEME LİSTESİ

◊ 10-25 adet dondurulmuş minik karides (veya 7-8 dilim salam ya da 3-4 adet sosis)

◊ 1 adet kırmızı dolmalık biber

◊ 1 diş sarımsak (dövülmüş)

◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ Varsa 1 su bardağı dolusu haşlanmış makarna (buzdolabında bir gün önceden kalmış makarnayı da kullanabilirsiniz)

◊ 5 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pul biber

◊ 3 yemek kaşığı rendelenmiş taze kaşar peyniri

◊ 3 yemek kaşığı hazır süt kreması (süt de kullanabilirsiniz)

Dolmalık biberin sapını kesip tohumlarını temizledikten sonra yıkayın ve tavla zarı formunda doğrayın.

1 yemek kaşığı kadar zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Üzerine dolmalık biberleri ve dövülmüş sarımsağı hemen ekleyin. Orta ısılı ateşte sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Dondurulmuş karidesleri ilave edip ocağın altını kısın ve tavanın kapağını kapatarak 4-5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

Diğer taraftan, oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin bir kaba kırın. Tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi serpip 2 yemek kaşığı hazır süt kreması ve 3 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peynirini ilave ettikten sonra çatalla 2-3 dakika çırpın.

Üzerine pişirdiğiniz biberli karidesli karışımı ve varsa haşlanmış makarnayı katıp malzemeleri tahta kaşık ya da plastik spatula ile iyice harmanlayın.

Kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağını 20-25 santim çapındaki teflon tavada iyice kızdırın. Hazırladığınız omlet karışımını tavaya her tarafa eşit dağılacak şekilde yayın. Tavayı sık sık sallayarak malzemelerin yayılmasını sağlayın. Omleti tavanın kenarından bıçak sokarak arada sırada kaldırın ve üstte kalan cıvık yumurtanın alta geçmesine yardımcı olun.

Ocağın altını kısıp omleti kısık ateşte 4-5 dakika, yumurtalar pişinceye kadar tutun. Sonra da ufak bir tepsinin arka tarafı ya da düz bir kapakla omleti dikkatlice çevirin. Diğer yüzünü de 2-3 dakika pişirin.

Pişirdiğiniz omleti bir servis tabağına yerleştirip pizza gibi üçgen şeklinde dilimlere ayırdıktan sonra sıcak sıcak servise sunun. Bu omleti farklı sebzelerle, salamla ya da jambonla da yapabilirsiniz.

CEVİZLİ PANKEK

4 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 10 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

◊ 1 su bardağı ılık süt

◊ 2 tepeleme yemek kaşığı pudra şekeri

◊ 5 tepeleme yemek kaşığı un

◊ Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi

◊ Yarım çay kaşığı tuz

◊ 1 çay kaşığı karbonat

◊ 5 yemek kaşığı sıvıyağ

Pankeki yapmak için yumurtaları derin bir kaba kırın. Tuzu ekleyip tel çırpıcı ya da mikserin yüksek devriyle 1-2 dakika kadar çırpın. Hafifçe ılıttığınız ılık sütü, pudra şekerini, karbonat ve unu ilave edip koyu ayran kıvamında bir hamur elde edinceye kadar 2-3 dakika daha çırpın.

Son olarak, cevizi katıp iyice karıştırın ve oda sıcaklığında yaklaşık 25-30 dakika dinlendirin. Diğer taraftan, krep tavasını ya da küçük boy bir teflon tavayı, 2 yemek kaşığı sıvıyağa batırdığınız kağıt mendille yağlayıp tavayı orta ısılı ateşte kızdırın.

Pankek hamurundan 1 yemek kaşığı dolusu alıp yakın mesafeden kızgın tavaya aktarın. Aynı şekilde üç-dört tane daha dökün. Tavayı yavaş yavaş sallayarak hamurları tavaya yayın.

Altı pişen pankekleri maşa ya da spatulayla çevirip diğer yüzünü de pişirin. Tavayı ara sıra yağa batırdığınız kağıt peçeteyle yağlayıp pankeklerin hepsini pişirin ve üst üste koyarak bir tabakta biriktirin.

Üzerlerine bal, reçel, akçaağaç şurubu ya da mısır şurubu gezdirip sıcak ya da ılık olarak servise sunun.

Afiyet olsun.