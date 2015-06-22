Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Köz biberli patates çorbası
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Köz biberli patates çorbası

22 Haziran 2015

Biberleri yıkayıp iyice kurulayın. Fırın ızgarasını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Köz biberli patates çorbası (6 kişilik)
Malzeme
* 3 adet orta boy patates (700-750 gr. kadar)
* 1 adet orta boy havuç (55-65 gr. kadar)
* 2 diş sarmısak
* 1 adet büyük boy kuru soğan (200-250 gr. kadar)
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı
* 8 su bardağı tavuk ya da et suyu
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* 2 çay kaşığı kırmızı pul biber
* 2-3 adet kırmızı uzun dolmalık biber (Tarhana ya da salçalık biber de denir)
* Varsa yarım su bardağı rendelenmiş eski kaşar (Parmesan, mihalıç ya da İzmir tulumu da kullanabilirsiniz)

Yapılışı
Biberleri yıkayıp iyice kurulayın. Fırın ızgarasını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Biberleri ızgara kısmına dizip çevire çevire, iyice yumuşayıncaya kadar közleyin. Fırından aldığınız biberleri soyup küçük küçük, tavlazarı formunda doğrayın.
Tavuk suyu hazırlamak için; 500 gr kemikli tavuk parçasını alıp bir tencereye koyun. Üzerine 9 su bardağı soğuk su ekleyip kısık ateşte en az 1-1,5 saat pişirin. Eğer köpük olursa bir el kevgiriyle köpükleri toplayıp alın.
Bu şekilde tavuk suyu hazırlamak zor gelirse, 8 su bardağı sıcak suyun içine 2 adet hazır tavuk bulyon koyun.
Diğer taraftan çorbayı yapmak için; zeytinyağını orta boy bir tencereye aktarın. Üzerine incecik, yemeklik doğranmış kuru soğanları, pirinç tanesi büyüklüğünde doğranmış sarmısakları ekleyin.
Patatesleri ve havucu soyup tavla zarı formunda doğrayarak soğanların üzerine katın. Sebzelerin üzerine 8 su bardağı sıcak tavuk suyunu ilave edin. Tuz ve karabiberi serpip karıştırın ve orta ısılı ateşin üzerinde, arada sırada karıştırarak sebzeler iyice yumuşayıncaya kadar, 35-40 dakika kadar pişirin.
Ocaktan alıp bir el blenderi yardımıyla, sebzeler iyice ezilip püre oluncaya kadar çekin. Aynı işlemi çorbanın ılınmasını bekledikten sonra mutfak robotunda da yapabilirsiniz.
Boza kıvamındaki çorbanın üzerine incecik doğradığınız ya da ezip püre haline getirdiğiniz kırmızı biberi ve varsa eski kaşar ya da parmesan peynirini serpiştirin. Kırmızı toz biber ekleyip sıcak sıcak servis yapın.
Not: İsterseniz bu çorbanın içine sıcakken 1 su bardağı hazır süt kreması ekleyin. Karıştırıp, servise sunabilirsiniz.
Afiyet olsun…

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

X
﻿
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri