Köz biberli patates çorbası (6 kişilik)

Malzeme

* 3 adet orta boy patates (700-750 gr. kadar)

* 1 adet orta boy havuç (55-65 gr. kadar)

* 2 diş sarmısak

* 1 adet büyük boy kuru soğan (200-250 gr. kadar)

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

* 8 su bardağı tavuk ya da et suyu

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2 çay kaşığı kırmızı pul biber

* 2-3 adet kırmızı uzun dolmalık biber (Tarhana ya da salçalık biber de denir)

* Varsa yarım su bardağı rendelenmiş eski kaşar (Parmesan, mihalıç ya da İzmir tulumu da kullanabilirsiniz)

Yapılışı

Biberleri yıkayıp iyice kurulayın. Fırın ızgarasını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Biberleri ızgara kısmına dizip çevire çevire, iyice yumuşayıncaya kadar közleyin. Fırından aldığınız biberleri soyup küçük küçük, tavlazarı formunda doğrayın.

Tavuk suyu hazırlamak için; 500 gr kemikli tavuk parçasını alıp bir tencereye koyun. Üzerine 9 su bardağı soğuk su ekleyip kısık ateşte en az 1-1,5 saat pişirin. Eğer köpük olursa bir el kevgiriyle köpükleri toplayıp alın.

Bu şekilde tavuk suyu hazırlamak zor gelirse, 8 su bardağı sıcak suyun içine 2 adet hazır tavuk bulyon koyun.

Diğer taraftan çorbayı yapmak için; zeytinyağını orta boy bir tencereye aktarın. Üzerine incecik, yemeklik doğranmış kuru soğanları, pirinç tanesi büyüklüğünde doğranmış sarmısakları ekleyin.

Patatesleri ve havucu soyup tavla zarı formunda doğrayarak soğanların üzerine katın. Sebzelerin üzerine 8 su bardağı sıcak tavuk suyunu ilave edin. Tuz ve karabiberi serpip karıştırın ve orta ısılı ateşin üzerinde, arada sırada karıştırarak sebzeler iyice yumuşayıncaya kadar, 35-40 dakika kadar pişirin.

Ocaktan alıp bir el blenderi yardımıyla, sebzeler iyice ezilip püre oluncaya kadar çekin. Aynı işlemi çorbanın ılınmasını bekledikten sonra mutfak robotunda da yapabilirsiniz.

Boza kıvamındaki çorbanın üzerine incecik doğradığınız ya da ezip püre haline getirdiğiniz kırmızı biberi ve varsa eski kaşar ya da parmesan peynirini serpiştirin. Kırmızı toz biber ekleyip sıcak sıcak servis yapın.

Not: İsterseniz bu çorbanın içine sıcakken 1 su bardağı hazır süt kreması ekleyin. Karıştırıp, servise sunabilirsiniz.

Afiyet olsun…