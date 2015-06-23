Köz biberli barbunya pilaki

Malzemeler

* 8-10 adet kırmızı uzun dolmalık biber (Tarhana veya salçalık biber de denir)

* Yarım kg kuru barbunya fasulye

* Yarım su bardağı zeytinyağı

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 6-7 diş sarımsak

* 4 çay kaşığı tatlı biber salçası

* 2 adet orta boy domatesin rendesi

* Varsa 1 su bardağı dolusu doğranmış kereviz yaprağı

* 1 yemek kaşığı tozşeker

* 1 çay kaşığı tuz



Yapılışı

Barbunyayı akşamdan ıslatın. Ertesi gün suyunu değiştirin ve hafif yumuşayıncaya kadar haşlayıp süzün (Kaynattıktan sonra 20-25 dakika yeterli olacaktır). Diğer taraftan, zeytinyağını orta boy bir tencereye aktarın. İncecik yemeklik doğradığınız soğanları ve ikiye böldüğünüz sarımsakları ekleyin.

Orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak soğanlar hafifçe sararıncaya kadar, 2-3 dakika kavurun.

Üzerine biber salçası, rendelenmiş domates ve varsa kereviz yapraklarını ilave edin. Yine sık sık karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun.

Haşlanmış barbunyayı tencereye aktarıp tozşeker ve tuzu serpiştirin. 4 su bardağı kadar sıcak su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp orta ısıdaki ateşte, arada sırada karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.

Yemek kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp barbunya iyice yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin. Yemeği ocaktan alıp kendi tenceresinde soğumaya bırakın.

Diğer taraftan kırmızı biberleri yıkayıp iyice kuruladıktan sonra fırın ızgarasının üzerine dizin. Fırın ızgarasını 200 dereceye ayarlayın. Biberleri çevirerek yumuşayıncaya kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız biberler hafif ılık hale gelince zarlarını soyun. İçlerine kaşıkla soğuyan barbunya pilakisini paylaştırıp servis tabağına dizin. İnce kıyılmış maydanozla süsleyerek servise sunun.

Afiyet olsun.



Limonlu sünger tatlısı

Malzemeler

* 4 adet yumurta (Oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* 1 su bardağı tozşeker

* 2 adet limonun kabuğunun rendesi

* 1 paket vanilya

* 1 paket kabartma tozu

* 2 su bardağı un

* Ayrıca; 1 su bardağı soğuk su

Şerbet için;

* 2,5 su bardağı tozşeker

* 3 su bardağı su

Yapılışı

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin ve geniş bir kaba kırın. Tozşekeri ekleyip el mikseri ya da elektirikli mikserle 3-4 dakika, köpük köpük oluncaya kadar çırpın.

Üzerine rendelenmiş limon kabuğu, vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyip malzemeleri kaşıkla iyice karıştırın.

Kek hamuru kıvamına gelince hamuru yağlanmış kare bir borcama (25-28 santim çapında bir fırın kabı da kullanabilirsiniz) aktarın. Hamur miktarı size az gelebilir, ancak şerbetle kabaracaktır.

Tatlıyı 5 dakika önceden ısıtıp 160 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınz fırında üzeri altın sarısı oluncaya kadar, en az 30-35 dakika pişirip çıkarın. Çıkarır çıkarmaz üzerine 1 su bardağı soğuk suyu aktarıp kenarda bekletin.

Şerbeti hazırlamak için; su ve tozşekeri orta boy bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp 7-8 dakika daha pişirin ve ocakta alın.

Şerbetin ılık hale gelmesini bekleyip ılık haldeki tatlının üzerine gezdirin. Şerbeti çekmesini bekleyip dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...