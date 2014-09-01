Körili tuzlu kurabiye

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 25 DAKİKA

Malzeme listesi

* 250 gr bitkisel margarin (oda sıcaklığında yumuşamış olmalı)

* 1 kahve fincanı sıvıyağ

* 1 yemek kaşığı sirke

* 1 paket kabartma tozu

* 1 tatlı kaşığı toz köri

* 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

* Yaklaşık 4-5 su bardağı un

* 1 tatlı kaşığı tuz, tozşeker

* 1 su bardağı rendelenmiş eski kaşar (mihaliç ya da gravyer peyniri de kullanabilirsiniz)

YAPILIŞI

Yumuşak margarini küçük parçalara ayırıp yoğurma kabına alın. Üzerine sirkeyi ilave edin.

Sırasıyla sıvıyağ, kabartma tozu, köri, şeker, kırmızı toz biber, tuz ve kaşar peynirini ilave edip yoğurmaya başlayın.

Unu azar azar ekleyip yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru yuvarlayıp üzerini temiz bir bezle örterek 20 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru un serpilmiş tezgahın üzerinde elinizle veya merdane yardımıyla bir santim kalınlığına getirin. Şekilli kalıplarla hamurdan parçalar çıkarın. (Hamurdan şişe kapağı yardımıyla da kurabiyeler yapabilirsiniz.)

Şekilli hamurları yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında 20-25 dakika, üzerleri altın sarısı oluncaya kadar pişirin. Ilık hale gelmesini bekleyip servise sunun.

Afiyet olsun...



Krem karamelli kek

MALZEMELER

Karamel sosu için;

* 1 su bardağı tozşeker

* 2 çay kaşığı limon suyu

* 2 çay kaşığı su

Krem karamel için;

* 1 kg sütten yarım su bardağı eksik süt

* 6 adet yumurta

* 6 yemek kaşığı tozşeker

* 1 adet limonun kabuğunun rendesi

* 1 paket vanilya

Kek için;

* 3 adet yumurta

* 1 su bardağı tozşeker

* Yarım su bardağı süt (yukarıda ayırmıştık)

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* 1 paket kabartma tozu

* 3 yemek kaşığı kakao

* 1 buçuk su bardağı un

YAPILIŞI

Bu çok farklı kek için özel bir kalıp ayarlamak gerekiyor. Varsa en büyük boy (30 santim çapında) kelepçeli kek kalıbı kullanın. Ya da en az 25 santim çapında fırına dayanıklı bir cam ya da porselen tencere kullanın. Kek hamurunu küçük kek kalıplarına da dökebilirsiniz.

Karamel sosu hazırlamak için; tozşeker, limon suyu ve suyu çok küçük bir çelik tencereye koyun. Kısık ateşte, hiç karıştırmadan altın sarısı oluncaya kadar pişirin. Şeker önce eriyip sulanır, sonra sapsarı, hemen sonrasında da kahverengi olur.

İşte tam bu sırada tencereyi ocaktan alın ve bekletmeden (çünkü beklerse sertleşir) kalıba aktarın. Kalıbı sağa sola çevirip karamel sosu kalıbın dibine ve kenarlarına yayın. Bir kenara koyun ki sertleşsin.

Diğer taraftan, krem karameli hazırlamak için; tüm malzemeleri derin bir kaba koyup mikserle ya da tel çırpıcı yardımıyla 1dakika kadar çırpın.

Karışımı sertleşen karamelin üzerine aktarın.

Keki yapmak için; oda sıcaklığında beklemiş olan yumurtaları derin bir kaba kırıp tozşekeri katın ve mikserle 2 dakika çırpın. Süt, (ılık olsun) sıvıyağ, kabartma tozu, kakao ve unu ekleyip iyice çırpın.

Bu kek karışımını da kalıba aktarın. Merak etmeyin, alttaki karışımla kek hamuru önce birbirine karışacak, ama pişince kat kat olacak. Ayrıca kalıptan taşacak gibi olur, telaş etmeyin

Kek kalıbını kenarları yüksek bir fırın tepsisine dikkatlice oturtun. Bu fırın tepsisine kalıbın yarısına gelecek miktarda sıcak su koyun.

5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında 55-60 dakika pişirip çıkarın. Soğutun ve bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün ters çevirip servise sunun.

Afiyet olsun...