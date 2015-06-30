Köftü-pekmezli tatlı

Malzeme

* 1 su bardağı pekmez

* Yarım su bardağından 2 parmak fazla su

* 4 tepeleme yemek kaşığı kepekli un

* 50 gr. tereyağı

Üzeri için;

* 100 gr. küflü peynir (Cihanbeyli küflü peyniri kullanmanızı tavsiye ederim. Ceviz içi de kullanabilirsiniz)

Yapılışı

Pekmez ve suyu derin bir kaba aktarıp çatal yardımıyla çırpın. Unu ilave edip pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çırpmaya devam edin. Sonra da orta boy teflon ya da yapışmaz yüzeyli bir tavaya boşaltıp kısık ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak topaklanmamasına dikkat edin. (Aslında köftünün özelliği dibinin tutmuş olmasıdır)

Kaşığın tersiyle bastırarak köftüyü katı bir kıvama getirip artık karıştırmakta zorlanıncaya kadar pişirdikten sonra ocaktan alın. Tereyağını ayrı bir tava ya da sahanda kızdırıp köftünün üzerine gezdirin ve servise sunun.

Aslında köftü henüz sıcak haldeyken üzerine ezilmiş küflü peynir gezdirilirse çok daha lezzetli olur. Bizse ceviz kattık.

Afiyet olsun...





Lorlu ev pidesi - Semsek

Malzeme

Hamur için;

* 1 çay bardağı yoğurt

* 1 paket kabartma tozu

* 2 çay kaşığı tuz

* 125 gr. eritilip ılıtılmış tereyağı (Bitkisel margarin de kullanabilirsiniz)

* Yaklaşık 10 tepeleme yemek kaşığı un

İç harcı için;

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

* 4-5 adet taze yeşil soğan

* Yarım demet maydanoz

* Yarım demet dereotu

* 500 gr. lor peyniri (2 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir de kullanabilirsiniz)

* 2 adet yumurta

* 1,5 su bardağı süt

* 2 çay kaşığı kırmızı pul biber

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Yapılışı

Yoğurt ve kabartma tozunu derin bir kaba koyup çatal yardımıyla iyice çırpın. Tuz, yağ ve unu ekleyip yoğurarak kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur elde edin. Üzerini kapatıp oda sıcaklığında yarım saat kadar dinlendirin.

Diğer taraftan, iç harcını hazırlamak için; soğanları ayıklayıp incecik doğrayın. Zeytinyağı ve soğanı geniş bir tavaya koyup orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 3-4 dakika kavurun.

Hafifçe yumuşayan soğanın üzerine peyniri ilave edip karıştırın ve hemen ocaktan alın. İncecik kıyılmış maydanoz ve dereotunu katıp tuzu ve biberleri serpin. Yumurtaları kırıp sütü de ilave ettikten sonra tekrar karıştırın.

Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları yuvarlayarak bezeler yapın. Bezeleri hafif unlu tezgahın üzerinde merdane yardımıyla 10-12 santim çapında yuvarlaklar elde edecek şekilde açın.

Pasta tabağı büyüklüğündeki yufkanın ortasına soğanlı harçtan 2-3 yemek kaşığı kadar koyun. Yufkanın iki ucunu hafifçe üzerine kapatıp kenarlarından çekerek kayık şekli verin.

Pideleri yağlanmış ya da fırın kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin. İsterseniz pideleri daha küçük olarak da yapabilir ya da hamuru 25-30 santim çaplı bir borcama yayıp harcı üzerine yerleştirebilirsiniz.

Pideleri 200 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında en az 30 dakika pişirip çıkarın. İsterseniz pidelerin kenarlarını sıcakken yağlayın.

Afiyet olsun...

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