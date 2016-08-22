KÖFTELİ NAR EKŞİLİ BAMYA

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 60 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 1 kg taze bamya

* 300 gr az yağlı dana kıyma (kuzu ya da koyun eti de kullanabilirsiniz)

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 çay bardağı sıvıyağ (kızartmak için)

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 adet orta boy

kuru soğan

* 8 diş sarımsak

* 4 su bardağı

sıcak su

* 2 çay kaşığı tuz

* 3 yemek kaşığı nar ekşisi (1 adet limonun suyunu da kullanabilirsiniz)

* 1 yemek kaşığı domates salçası

Köfteleri yapmak için kıyma, tuz, ve karabiberi kaba koyup yoğurun. Hazırladığınız harçtan kiraz büyüklüğünde parçalar koparın. Parçaları avuçlarınızın arasında önce yuvarlayın, sonra da oval hale getirin.

Sıvıyağı teflon tavada kızdırıp köfteleri kızgın yağda, tavayı sallayarak kızartın.

Diğer taraftan, soğanı incecik doğrayın. Sarımsakları soyup ortadan ikiye bölün. Taze bamyaların saplarının sadece ucunu kesip yıkayın.

Eğer kuru bamya kullanacaksanız, kaynar suda tıpkı makarna gibi 10 dakika haşlayıp süzün. Böylece tozlu ve kirli suyunu atmış olacaksınız. Diğer taraftan, doğranmış soğanları ve sarımsakları orta boy bir tencereye koyup üzerine zeytinyağını ekledikten sonra tencereyi orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 5-6 dakika kadar kavurun.

Süzülmüş bamyaları ilave edip karıştırın. Diğer taraftan, nar ekşisi, salça ve sıcak suyu bir kasede karıştırın. Sosu bamyaların üzerine ilave edip karıştırın.

Yemek kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve bamyalar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Bamyalar yumuşayınca tuzu katıp köfteleri ekleyin ve karıştırın.

Kısık ateşte 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.

Not: Bamyayı ayıklayıp yıkadıktan sonra kağıt havlu üzerinde bir gece bekletin. Eğer güneş varsa 2-3 saat güneşte bekletin. Sevgili Cemile Behram’ın önerisidir.

DÖVMELİ SOĞUK ÇORBA

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 10 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 60 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 1 su bardağı yeşil mercimek

* 1 su bardağı dövme (aşurelik buğday)

* 10 su bardağı su

* 4 su bardağı süzme yoğurt

* 2 su bardağı buz

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 yemek kaşığı kuru nane, kuru fesleğen

Dövmeyi iyice yıkayıp üzerine sıcak su ekleyerek orta ısılı ateşte 2-3 dakika kaynattıktan sonra tencerenin kapağını kapatarak bir gece bekletin.

Sabah 10 su bardağı su koyduğunuz tencereye mercimek ve dövmeyi koyun. Orta ısılı ateşte, aşurelik buğday iyice yumuşayıncaya kadar haşlayıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Misafir geldiğinde ya da canınız soğuk çorba çektiğinde yiyebileceğiniz kadarını bir kaseye ayırın. Yoğurt katıp karıştırın. Üzerine nane ve fesleğen serpiştirin. Tuzunu kontrol edin. Yağını ilave edin. Buzları çorbanın üzerine koyun. Soğuk soğuk servise sunun.