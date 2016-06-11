Kıymalı tepsi kebabı

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 kg. az yağlı dana kıyma

◊ 1 adet büyük boy kırmızı soğan

◊ 4 diş sarımsak

◊ 1 demet maydanoz

◊ 1 adet büyük boy kırmızıbiber (tarhana biberi ya da salçalık biber de denir)

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

◊ 1 çay kaşığı karabiber, kırmızı pulbiber

◊ 2 adet orta boy domates

◊ 2 adet yeşil sivribiber

◊ 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

◊ 1 su bardağı ılık su

8 kişilik

Hazırlama süresi: 30 DAKİKA

Pişirme süresi: 35 dakika





Ayıklanmış soğanı ve kırmızı biberi, soyulmuş sarımsaklarla birlikte mutfak robotuna koyun. Pirinç tanesi büyüklüğünde çekin. Çok fazla ezilmemesine dikkat edin. Çektiğiniz malzemeleri kıymayla beraber derin bir kaba aktarın.

İncecik doğradığınız maydanozu ilave edin. Tuz, karabiber ve pulbiberi ekleyip yoğurmaya başlayın.

Orta büyüklükteki bir cam kabı ya da fırın kabını 2-3 yemek kaşığı zeytinyağıyla yağlayın. Kıymalı harcı, elinizi sık sık ıslatarak kaba, 1,5-2 santim kalınlığında yayın.

Üzerine dörde böldüğünüz domatesleri ve bütün ince biberleri yerleştirin.

Fırını 200 dereceye ve alt-üst konuma getirip ısıtın. Yemeği sıcak fırında en az 35 dakika pişirin.

Salçayı suyla iyice ezip fırındaki etin üzerine gezdirin. Frında 10-12 daha pişirip çıkarın. Dilimleyerek servise sunun.

OSMANLI USULÜ ŞEFTALİ ŞERBETİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 1,5 kg yumuşamış (olgunlaşmış) şeftali

◊ 5 su bardağı su

◊ 3 su bardağı tozşeker

◊ 1 adet limonun suyu

◊ 2-3 adet karanfil

8 kişilik Hazırlama süresi: 30 DAKİKA





Şeftalileri yıkadıktan sonra soyup ortadan ikiye bölün. Çekirdeğini çıkarıp iri kuşbaşı et formunda doğradıktan sonra derin bir kaba aktarın.

Üzerine tozşeker ve suyu ilave edip oda sıcaklığında 30 dakika kadar bekletin. Mutfak robotu, el ya da çatal yardımıyla iyice ezerek püre haline getirin. Limon suyunu ilave edip, tahta bir kaşıkla karıştırın.

Temiz tülbenti geniş bir tencereye yayın (tel süzgeç de kullanabilirsiniz). Hazırladığınız şeftali püresini azar azar üzerine aktarıp sıkarak süzün.

Elde ettiğiniz şeftali özsuyunu şişelere doldurup içine karanfilleri atarak buzdolabında bekletin.

Servise sunmadan önce bardakların içine birkaç adet taze nane yaprağı atıp buz ekleyin. Buzdolabından çıkardığınız şerbeti bu bardaklarda servise sunun.

YUMURTALI FASULYE KAVURMASI

MALZEME LİSTESİ

◊ 500 gr. taze fasulye

◊ 50 gr. tereyağı (5 yemek kaşığı zeytinyağı da kullanabilirsiniz)

◊ 2 adet orta boy kuru soğan

◊ 4 diş sarımsak

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pulbiber

◊ 4-6 adet yumurta

6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 DAKİKA

Pişirme süresi: 20 dakika





Taze fasulyeleri ayıkladıktan sonra birer santim boyunda dilimleyin. Bol tuzlu kaynar suda fasulyeleri iyice yumuşayıncaya kadar haşlayıp süzün. Soğanları incecik yemeklik doğrayın.

Sarımsakları pirinç tanesi formunda dilimleyin. Yağı geniş bir tavaya koyup orta ısılı ateşte eritin ya da kızdırın. Soğan ve sarımsakları ekleyip 4-5 dakika kavurun. Fasulyeleri katıp karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun. Tuz ve biberleri katın. Altını kısın ve içinde kaşıkla dört ya da altı boşluk açın.

Yumurtaları bu boşluklara kırın. Tavanın üzerini bir kapakla kapatın ve yumurtaların pişip katılaşması için 4-5 dakika bekleyip ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.