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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Kıymalı şehriye çorbası

17 Ekim 2014

Tereyağını erittikten sonra içine kavrulmuş kıyma ve domates salçasını ilave edin.

KIYMALI ŞEHRİYE ÇORBASI
6 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 10 DAKİKA
PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA
MALZEMELER
* 1 su bardağı yıldız şehriye
* 4 yemek kaşığı kavrulmuş kıyma
* 1 yemek kaşığı domates salçası
* 1 çay kaşığı tuz
* 1 adet limon suyu
* 1 demet ince kıyılmış maydanoz
* 25 gr tereyağı
* 8 su bardağı et suyu
* 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
YAPILIŞI
Tereyağını erittikten sonra içine kavrulmuş kıyma ve domates salçasını ilave edin. Bir tahta kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurun.
Tuz, kırmızı pul biber ve 8 bardak sıcak et suyunu ekleyip kaynatın.
Yıldız şehriyeleri kaynayan çorbaya ilave edip 10 dakika daha kaynatın.
Kıyılmış maydanozu ve limon suyunu da serpiştirdikten sonra çorbayı ocaktan alıp servise hazırlayın.
Afiyet olsun...

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