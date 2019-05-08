2 adet hazır yufka
50 gr eritilmiş tereyağı
İç harcı için:
100 gr az yağlı dana kıyma
4 adet orta boy patates
2 adet orta boy kuru soğan
1 çay kaşığı tuz, karabiber, pulbiber, nane
Yarım çay kaşığı kimyon
Üzeri için:
1 yumurta sarısı
Varsa çörekotu, susam
YAPILIŞI: Önce iç harç için soyulmuş patatesleri rendenin iri gözüyle rendeleyip iki avucunuzun arasında suyunu sıkın. Derin bir kaba aktarın. Üzerine çok ince yemeklik doğranmış soğanı, kıymayı, tuz ve baharatları ilave edip yoğurmaya başlayın. İçine 3-4 kaşık su ilave edebilirsiniz. 2 yufkayı tezgâha serin ve eritilmiş yağı fırçayla bolca sürün. Yufkayı 8 eşit üçgen parçaya kesin. Her birinin uzun kenarına 1 yemek kaşığı kadar iç harcından uzunlamasına koyun Sonra da rulo şeklinde sarıp, bir ucundan tutup içe doğru kıvırın. Bu şekilde hazırladığınız börekleri pişirme kâğıdı serilmiş tepsiye yan yana dizin. Üzerine fırçayla yumurta sarısı sürün. Varsa çörek otu, susam serpiştirin. Fırını 200 derece alt-üst ayara getirin. 5 dakika önceden ısıtılmış fırında iyice kızartın. Sıcak servise sunun.
Kıymalı sebzeli gül böreği
Malzemeler:
2 adet hazır yufka
50 gr eritilmiş tereyağı
İç harcı için:
100 gr az yağlı dana kıyma
4 adet orta boy patates
2 adet orta boy kuru soğan
1 çay kaşığı tuz, karabiber, pulbiber, nane
Yarım çay kaşığı kimyon
Üzeri için:
1 yumurta sarısı
Varsa çörekotu, susam
YAPILIŞI: Önce iç harç için soyulmuş patatesleri rendenin iri gözüyle rendeleyip iki avucunuzun arasında suyunu sıkın. Derin bir kaba aktarın. Üzerine çok ince yemeklik doğranmış soğanı, kıymayı, tuz ve baharatları ilave edip yoğurmaya başlayın. İçine 3-4 kaşık su ilave edebilirsiniz. 2 yufkayı tezgâha serin ve eritilmiş yağı fırçayla bolca sürün. Yufkayı 8 eşit üçgen parçaya kesin. Her birinin uzun kenarına 1 yemek kaşığı kadar iç harcından uzunlamasına koyun Sonra da rulo şeklinde sarıp, bir ucundan tutup içe doğru kıvırın. Bu şekilde hazırladığınız börekleri pişirme kâğıdı serilmiş tepsiye yan yana dizin. Üzerine fırçayla yumurta sarısı sürün. Varsa çörek otu, susam serpiştirin. Fırını 200 derece alt-üst ayara getirin. 5 dakika önceden ısıtılmış fırında iyice kızartın. Sıcak servise sunun.