- 1 paket hazır baklava yufkası (Bize 24 adet lazım)
Sos için:
- 2 adet yumurta
- Yarım su bardağı ılık süt
-Yarım su bardağı zeytinyağı
İç harcı için:
- 400-500 gr orta yağlı dana kıyma
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 25-30 gr tereyağı
- 3 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 2 yemek kaşığı kuşüzümü
Üzeri için:
- 2 adet yumurtanın sarısı
- Çörekotu, susam
Yapılışı:
İç harcı için kıyma, tereyağı ve yemeklik çok ince doğranmış soğanı geniş bir tavaya koyup karıştırarak kavurun. Yaklaşık 8-10 dakika sonra dolmalık fıstıkları ve kuşüzümlerini ilave edin. 2-3 dakika daha kavurup ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Baklava yufkalarından birini tezgâha serin. Üzerine büyükçe bir kasede karıştırdığınız börek sosundan fırçayla sürün. Fazla ıslatmayın ki sarması zorlaşmasın. İkinci yufkayı üzerine serip yine fırçayla sosu sürün. Üçüncü yufkayı serip onun da üzerine sos gezdirdikten sonra dördüncü yufkayı serin. Artık buna sos sürmeyeceğiz. Dördüncü kat yufkanın kısa kenarına uzunca yayarak soğuyan kıymalı harçtan 3-4 yemek kaşığı kadar koyun ve yufkayı sıkıca sarıp rulo yapın. Bu işlemi bütün yufkalara uygulayın.
Fırın tepsisine fırın kâğıdı yerleştirip rulo börekleri fırın tepsisine yan yana, bitişik nizamda yerleştirin. Bir tepsiye yan yana 6 tane rulo börek sığıyor. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp çörekotu ve susam serpiştirin. Fırını 180 derece alt-üst konuma getirip, 10 dakika önceden ısıtın. Sıcak fırında 25-30 dakika, börekler kızarıncaya dek pişirin. Çıkarın, hafif ılınınca dilimleyerek servise sunun.
Kıymalı Sarıyer böreği
Malzemeler:
- 1 paket hazır baklava yufkası (Bize 24 adet lazım)
Sos için:
- 2 adet yumurta
- Yarım su bardağı ılık süt
-Yarım su bardağı zeytinyağı
İç harcı için:
- 400-500 gr orta yağlı dana kıyma
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 25-30 gr tereyağı
- 3 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 2 yemek kaşığı kuşüzümü
Üzeri için:
- 2 adet yumurtanın sarısı
- Çörekotu, susam
Yapılışı:
İç harcı için kıyma, tereyağı ve yemeklik çok ince doğranmış soğanı geniş bir tavaya koyup karıştırarak kavurun. Yaklaşık 8-10 dakika sonra dolmalık fıstıkları ve kuşüzümlerini ilave edin. 2-3 dakika daha kavurup ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Baklava yufkalarından birini tezgâha serin. Üzerine büyükçe bir kasede karıştırdığınız börek sosundan fırçayla sürün. Fazla ıslatmayın ki sarması zorlaşmasın. İkinci yufkayı üzerine serip yine fırçayla sosu sürün. Üçüncü yufkayı serip onun da üzerine sos gezdirdikten sonra dördüncü yufkayı serin. Artık buna sos sürmeyeceğiz. Dördüncü kat yufkanın kısa kenarına uzunca yayarak soğuyan kıymalı harçtan 3-4 yemek kaşığı kadar koyun ve yufkayı sıkıca sarıp rulo yapın. Bu işlemi bütün yufkalara uygulayın.
Fırın tepsisine fırın kâğıdı yerleştirip rulo börekleri fırın tepsisine yan yana, bitişik nizamda yerleştirin. Bir tepsiye yan yana 6 tane rulo börek sığıyor. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp çörekotu ve susam serpiştirin. Fırını 180 derece alt-üst konuma getirip, 10 dakika önceden ısıtın. Sıcak fırında 25-30 dakika, börekler kızarıncaya dek pişirin. Çıkarın, hafif ılınınca dilimleyerek servise sunun.