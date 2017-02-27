KIYMALI SARIYER BÖREĞİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 paket hazır baklava yufkası

Sos için:

◊ 1 su bardağı ılık süt

◊ 1 su bardağı zeytinyağı

veya sıvıyağ

İç harcı için:

◊ 500 gr orta yağlı kıyma

◊ 2 adet orta boy kuru soğan

◊ 25-30 gr tereyağı

◊ 3 yemek kaşığı

dolmalık fıstık

◊ 2 yemek kaşığı kuşüzümü

Ayrıca:

◊ 2 adet yumurtanın sarısı

◊ 1 kahve fincanı su

◊ Çörekotu, susam

İç harcı için; kıyma, tereyağı ve yemeklik ince doğranmış soğanı geniş bir tavaya koyup karıştırarak kavurun.

Yaklaşık 8-10 dakika sonra dolmalık fıstıkları ve kuşüzümlerini ilave edin. 2-3 dakika daha kavurup ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Baklava yufkalarından birini tezgaha serin.

Üzerine, büyükçe bir kasede karıştırdığınız börek sosundan 1 yemek kaşığı kadar gezdirin.

(Fazla ıslatmayın ki sarması zorlaşmasın) İkinci yufkayı üzerine serip 2 kaşık sos gezdirin.

Üçüncü yufkayı serip onun da üzerine sos gezdirdikten sonra dördüncü yufkayı serin.

Dördüncü kat yufkanın uzun kenarına yayarak soğuyan kıymalı harçtan 3-4 yemek kaşığı kadar koyun ve yufkayı sıkıca rulo yapın.

Bu işlemi bütün yufkalara uygulayın.

Fırın tepsisine fırın kağıdı yerleştirip rulo börekleri tepsiye yan yana, bitişik nizamda yerleştirin.

Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı ve su sürüp çörekotu ve susam serperek 200 dereceye ayarladığınız fırında 25 dakika, kızarıncaya kadar kızartın.

Dilimleyerek sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...

KABAKLAMA

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

◊ 250 gr kuşbaşı kuzu eti

◊ 1 kg kış kabağı

◊ 1 su bardağı nohut

◊ 5-7 diş sarımsak

◊ 1,5 yemek kaşığı yağ ya da tereyağı

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası, biber salçası

◊ 1 adet limonun suyu

◊ 1 yemek kaşığı sıvı sumak ekşisi

◊ 1 yemek kaşığı kuru nane, pul biber

◊ 1 çay kaşığı karabiber

Eti tencereye koyup üzerine çıkacak kadar su ilave edin.

Kaynayınca köpüğünü alıp geceden ıslattığınız nohudu, incecik kıydığınız soğanı ve yeterli miktarda tuzu ekleyip etler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Üzerine salçaları ve soyup ceviz büyüklüğünde doğradığınız kabakları aktarın.

Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın.

Ayıkladığınız sarımsakları birkaç parçaya bölerek ekleyin.

Kısık ateşte, kabaklar hafif yumuşayıncaya kadar pişirip limon suyunu ve varsa sumak ekşisini ilave edin.

15 dakika daha pişirip üzerine yağla ısıttığınız pul biber ve naneyi gezdirin.

Karabiberi de serpip servis yapın.

Afiyet olsun...