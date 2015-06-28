Kıymalı pazı mıhlaması

Malzeme

* 1 kg pazı

* 200-250 gr. az yağlı dana kıyma

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 adet orta boy kuru soğan

* Varsa 2 adet orta boy domates

* 1 adet limonun suyu

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pul biber

* 4 adet yumurta

Yapılışı

Pazıları tek tek yıkayıp süzdükten sonra ince ince doğrayarak bir kenarda bekletin. Diğer taraftan, zeytinyağını bakır bir tava ya da orta boy bir tencerede kızdırıp üzerine kıymayı ve incecik doğradığınız kuru soğanları ilave edin.

Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak, kıymalı soğanları 5-6 dakika kadar kavurun. Üzerine incecik kıydığınız pazıları ekleyin. Kırmızı biber, tuz ve karabiberi serpip karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun. Limon suyunu da ilave edip arada sırada karıştırarak kısık ateşte 10-12 dakika daha pişirin.

Genelde pazı kendi suyunu salacağı için suya ihtiyaç olmaz. Ama siz yine de 1 bardak sıcak su ekleyebilirsiniz. Bu aşamada varsa kabukları soyulup tavla zarı şeklinde doğranmış domatesleri ilave edebilirsiniz.

En sonunda yemeğin içinde kaşık yardımıyla dört adet boşluk açıp yumurtaları bu boşluklara kırın.

Ocağı kısın ve bir kapakla üzerini kapatın. Kısık ateşte, yumurtalar kayısı kıvamında oluncaya kadar pişirip ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.

Önemli olan yumurtaların beyazının pişmesi, sarılarının ise hafif suluca kalması.

Afiyet olsun.

Köfteli Lebeni Çorbası

Malzeme

Köfte için;

* 250 gr. az yağlı köftelik kıyma

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan köftelik bulgur

* 2 yemek kaşığı un

* 1 su bardağı nohut

* 2 su bardağı aşurelik buğday (dövme)

* 2 çay kaşığı tuz

* 8 su bardağı su

Çorbanın sosu için;

* 500 gr. süzme yoğurt

* 1 adet yumurta

Yapılışı

Nohut ve buğdayı bir gece önceden ayrı ayrı kaplarda ve bol suyla ıslatın.

Köfteyi yapmak için; kıyma, tuz, karabiber ve köftelik bulguru derin bir kaba koyun. Karışımı iyice yoğurup fındık büyüklüğünde parçalar koparın ve parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın.

Bir tepsiye un serpin ve hazırladığınız köfteleri una bulayarak tepside bekletin. Geceden ıslattığınız nohut ve buğdayı yıkayıp süzün ve büyükçe bir tencereye koyun. Üzerine 8 su bardağı suyu aktarıp yumuşayıncaya kadar pişirin.

Nohut ve buğday pişince hazırladığınız köfteleri kaynayan çorbaya azar azar ilave edin. Tuzunu katıp sık sık karıştırın.

Sosu hazırlamak için; yoğurt ve yumurtayı bir kasede çırpın. Köfteler kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra sosu azar azar ve bir taraftan çorbayı karıştırarak tencereye aktarın. Orta ısılı ateşte, sık sık karıştırarak 5-7 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.

İsterseniz üzerine az miktardaki yağda kızdırdığınız kuru nane ve isot gezdirerek sıcak ya da ılık olarak servise sunun.

Afiyet olsun.