Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Kıymalı pazı mıhlaması
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Kıymalı pazı mıhlaması

28 Haziran 2015

Kıymalı pazı mıhlaması

Malzeme
* 1 kg pazı
* 200-250 gr. az yağlı dana kıyma
* 5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 2 adet orta boy kuru soğan
* Varsa 2 adet orta boy domates
* 1 adet limonun suyu
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pul biber
* 4 adet yumurta

Yapılışı
Pazıları tek tek yıkayıp süzdükten sonra ince ince doğrayarak bir kenarda bekletin. Diğer taraftan, zeytinyağını bakır bir tava ya da orta boy bir tencerede kızdırıp üzerine kıymayı ve incecik doğradığınız kuru soğanları ilave edin.
Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak, kıymalı soğanları 5-6 dakika kadar kavurun. Üzerine incecik kıydığınız pazıları ekleyin. Kırmızı biber, tuz ve karabiberi serpip karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun. Limon suyunu da ilave edip arada sırada karıştırarak kısık ateşte 10-12 dakika daha pişirin.
Genelde pazı kendi suyunu salacağı için suya ihtiyaç olmaz. Ama siz yine de 1 bardak sıcak su ekleyebilirsiniz. Bu aşamada varsa kabukları soyulup tavla zarı şeklinde doğranmış domatesleri ilave edebilirsiniz.
En sonunda yemeğin içinde kaşık yardımıyla dört adet boşluk açıp yumurtaları bu boşluklara kırın.
Ocağı kısın ve bir kapakla üzerini kapatın. Kısık ateşte, yumurtalar kayısı kıvamında oluncaya kadar pişirip ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.
Önemli olan yumurtaların beyazının pişmesi, sarılarının ise hafif suluca kalması.
Afiyet olsun.

Köfteli Lebeni Çorbası

Malzeme
Köfte için;
* 250 gr. az yağlı köftelik kıyma
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan köftelik bulgur
* 2 yemek kaşığı un
* 1 su bardağı nohut
* 2 su bardağı aşurelik buğday (dövme)
* 2 çay kaşığı tuz
* 8 su bardağı su
Çorbanın sosu için;
* 500 gr. süzme yoğurt
* 1 adet yumurta

Yapılışı
Nohut ve buğdayı bir gece önceden ayrı ayrı kaplarda ve bol suyla ıslatın.
Köfteyi yapmak için; kıyma, tuz, karabiber ve köftelik bulguru derin bir kaba koyun. Karışımı iyice yoğurup fındık büyüklüğünde parçalar koparın ve parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın.
Bir tepsiye un serpin ve hazırladığınız köfteleri una bulayarak tepside bekletin. Geceden ıslattığınız nohut ve buğdayı yıkayıp süzün ve büyükçe bir tencereye koyun. Üzerine 8 su bardağı suyu aktarıp yumuşayıncaya kadar pişirin.
Nohut ve buğday pişince hazırladığınız köfteleri kaynayan çorbaya azar azar ilave edin. Tuzunu katıp sık sık karıştırın.
Sosu hazırlamak için; yoğurt ve yumurtayı bir kasede çırpın. Köfteler kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra sosu azar azar ve bir taraftan çorbayı karıştırarak tencereye aktarın. Orta ısılı ateşte, sık sık karıştırarak 5-7 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.
İsterseniz üzerine az miktardaki yağda kızdırdığınız kuru nane ve isot gezdirerek sıcak ya da ılık olarak servise sunun.
Afiyet olsun.

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

 

X
﻿
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri