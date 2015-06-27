Kıymalı patates paçası

Malzeme

* 2 adet yumurta

* 5 adet orta boy patates

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

* 1 su bardağı yoğurt

* 1 su bardağı süt

* 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta (mısır ya da buğday nişastası kullanabilirsiniz)

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 4 diş dövülmüş sarımsak

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Kıymalı harç için;

* 250 gr. az yağlı dana kıyma

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon



Yapılışı

Patatesleri haşlayın ve rendeleyin. Tuz, karabiber, pul biberi serpin. Yumurta, yoğurt, süt, nişasta, sarmısak ve 1 yemek kaşığı salçayı ekleyip ezerek püre haline getirin.

Diğer taraftan, kıymayı kendi yağı ve suyuyla, orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 7-8 dakika kavurun. Tuz, karabiber ve kimyonu ekleyip tekrar karıştırdıktan sonra ocaktan alın.

Bu arada, orta boy cam ya da porselen fırın kabını sıvıyağla yağlayın.

Patates karışımının yarısını kaşıkla kaba yayın. Üzerine kıymayı düzgünce serin. En üste, kalan patates karışımını kaşıkla ya da elinizi ıslatarak yayın. Üzerini kaşığın tersiyle düzeltin.

Zeytinyağını yemeğin üzerine gezdirin ve 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında, üzeri iyice kızarıncaya kadar, en az 30 dakika pişirin. Çıkarın, hafif ılık hale gelmesini bekleyip dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun.

Kıymalı patlıcanlı erişte



Malzeme



* 1 paket erişte makarna

* 2 adet ince uzun kemer patlıcan

* 200 gr. az yağlı dana kıyma

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 2 adet orta boy domates

* 1 adet tatlı sivribiber

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* Yarım çay kaşığı yenibahar, kimyon



Kızartmak için;

* 1 su bardağı sıvıyağ



Yapılışı

Patlıcanları, saplarını kesip alacalı soyduktan sonra tavla zarı formunda doğrayın. Acısının çıkması için bol tuzlu suda 30 dakika bekletip süzün. Tavada kızdırdığınız sıvıyağda kızartarak kağıt peçete üzerine alın.

Diğer taraftan, kıymayı geniş bir tavaya (wok tavası öneririm) aktarın. Zeytinyağı ve çok ince yemeklik doğranmış soğanları ekleyip orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Tuz, karabiber, kimyon ve yenibaharı serpin.

İncecik doğradığınız biberleri, kabuğu soyulup tavla zarı doğranmış domatesleri ekleyip karıştırın. Sık sık karıştırarak kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Son olarak, kızarmış patlıcanları katarak karıştırın ve ocaktan alın.

Erişte makarnayı (başka bir makarna çeşidi de kullanabilirsiniz) tuzlu kaynar suda 8-10 dakika haşlayıp süzün.

Makarna henüz sıcak haldeyken kıymalı patlıcanlı sosla karıştırın. İsterseniz incecik kıyılmış maydanozla süsleyerek servise sunun.

Afiyet olsun.