KIYMALI PATATES

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 10 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 65 DAKİKA

MALZEMELER

* 1 kg patates

* 1 çay bardağı zeytinyağı ya da sıvıyağ

* 200-300 gr az yağlı dana kıyma

* 2 adet büyük boy domates (1 yemek kaşığı domates salçası da kullanabilirsiniz.)

* Varsa 1 tatlı kaşığı acı biber salçası

* 3-4 adet yeşil çarliston biber

* 1-2 adet kırmızı uzun dolmalık biber

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* 4-5 çay kaşığı kuru kekik, pul biber

* Yarım demet maydanoz

* Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

Zeytinyağı ve kıymayı orta boy bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşe oturtun. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 3-4 dakika kadar kavurun.

Üzerine incecik doğradığınız soğanları ekleyip 2-3 dakika daha karıştırarak kavurun.

Diğer taraftan, yeşil ve kırmızıbiberlerin saplarını kesip tohumlarını ayıklayın. Biberleri küp küp doğrayıp tencereye ekleyin ve 1-2 dakika kavurun.

Kabuklarını soyup küp küp doğradığınız domatesleri ya da salçayı ve varsa biber salçasını ilave edin. Soyup iri iri doğradığınız patatesleri de koyup üzerine çıkacak kadar su aktarın. Tuz, karabiber, pul biber ve kekiği de serpiştirip tencerenin kapağını kapatın ve kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, kısık ateşte patatesler dağılmadan yumuşayıncaya kadar pişirin ve ocaktan alın.

İncecik kıyılmış maydanoz ve dereotuyla süsledikten sonra sıcak sıcak servise sunun.

Not: Dana eti, kuzu etine göre daha uzun sürede pişer. Eğer dana eti kullanacaksanız önce bol suyla haşlayıp daha sonra kullanın.

LORLU İZMİR TATLISI

MALZEMELER

* 2 çay fincanı yoğurt

* 3 çay fincanı toz şeker

* 1 çay fincanı eritilip ılıtılmış bitkisel margarin (Sıvı margarin de kullanabilirsiniz.)

* 3 adet yumurta

* 3 çay fincanı un

* 3 çay fincanı irmik

* 1 çay fincanı lor peyniri (tuzsuz)

* 1 paket vanilya

* 1 paket kabartma tozu

* Varsa 1 adet limon ya da portakalın rendelenmiş kabuğu

Şerbeti için;

* 3 su bardağı toz şeker

* 3 su bardağı su

* Yarım adet limonun suyu

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında beklemiş yumurtaları derin bir kaba kırıp toz şekeri ekleyin. Mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika kadar çırpın. Varsa rendelenmiş limon ya da portakal kabuğunu katın. Yoğurt ve yağı ilave edip mikserle 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin.

Un, kabartma tozu, vanilya, irmik ve lor peynirini ekleyip ister mikserle, ister kaşıkla malzemeleri iyice karıştırın.

Diğer taraftan, fırına dayanıklı cam ya da porselen (kare ya da dikdörtgen olabilir) bir kabı sıvıyağla yağlayın. (Şekilli kek kalıbı da kullanabilirsiniz.)

Hazırladığınız hamuru kalıba aktarın. İsterseniz üzerini fındık, fıstık ya da cevizle süsleyin.

5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında üzeri altın sarısı oluncaya kadar, en az 40 dakika pişirip çıkarın. Sıcakken üzerine 1 su bardağı soğuk su gezdirip tatlıyı soğumaya bırakın.

Şerbeti hazırlamak için su ve toz şekeri orta boy bir tencereye koyun. Kısık ateşte, ara sıra karıştırarak kaynatın.

Kaynayan şerbete limon suyunu ilave edip 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Hamur soğuyunca şerbeti ılık olarak üzerine gezdirin.

Bu tatlıyı 4-5 saat sonra ya da bir gün sonra servise sunarsanız daha lezzetli olacaktır.

Ayrıca tatlıyı süslemek için kremşanti, krema, hindistancevizi kullanabilirsiniz.