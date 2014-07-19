KIYMALI MENGEN MAKARNASI

MALZEME LİSTESİ

* 1,5 paket boru ya da erişte makarna

* 1 adet orta boy kuru soğan

* Yarım kg az yağlı kıyma

* 3 diş sarmısak

* 2 yemek kaşığı sıvıyağ

* 2 adet yeşil çarliston biber

* 1 demet maydanoz

* 3 adet orta boy domates

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

YAPILIŞI

Soğanları soyup yemeklik incecik doğrayın. Sıvıyağı bir tencereye aktarıp kızdırın. Kıyma ve soğanı tencereye koyup tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 7-8 dakika kadar kavurun.

Kıymanın rengi dönünce üzerine tavla zarı formunda doğradığınız domatesleri, ince halkalar halinde doğradığınız çarliston biberleri, incecik doğradığınız sarmısakları, salçayı, 1 çay kaşığı tuzu ve baharatı ekleyip tekrar karıştırın.

Kısık ateşte, sık sık karıştırarak yaklaşık 10 dakika daha kavurup ocaktan alın.

Üzerine incecik kıydığınız maydanozu ilave edip tekrar karıştırın.

Diğer taraftan büyük bir tencereye 20-25 su bardağı kadar su koyup kaynatın. Kalan 1 çay kaşığı tuzu kaynayan suya aktarıp makarnayı kaynayan tuzlu suda 8-10 dakika kadar haşlayın.

Haşlanmış makarnayı süzüp aynı tencereye aktarın. Üzerine kıymalı harcı gezdirip karıştırın ve sıcak sıcak servise sunun.

ETLİ GERDAN BÖREĞİ

6 Kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişme süresi: 40 dakika

MALZEME LİSTESİ

* 2 adet hazır yufka

* 500 gr kuzu kuşbaşı eti (Gerdan eti de kullanabilirsiniz.)

* 4 adet orta boy kuru soğan

* 50 gr tereyağı

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

* 1 yemek kaşığı un

* 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ

* 2 su bardağı yoğurt

* 3 diş sarmısak

YAPILIŞI

Kuru soğanları yemeklik incecik doğrayıp orta boy bir tencereye tereyağıyla beraber koyun. Tuz, karabiber ve eti ilave edip karıştırarak et suyunu bırakıp tekrar çekinceye kadar, en az 10 dakika kavurun.

1 yemek kaşığı unu tuz serper gibi etlerin üzerine serpip 2-3 dakika daha pişirin. Sıcak su ilave edin. Eti, kısık ateşte iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Diğer taraftan, yufkalardan birini tezgâha serip üzerine diğer yufkayı yerleştirin. Yufkaların dört tarafını ortaya doğru toplayıp dikdörtgen şeklinde bir hamur elde edin

Dikdörtgen şeklindeki yufkanın uzun kenarına ılık hale gelen etli iç harcı uzunlamasına yerleştirin. Yufkayı ucundan başlayarak rulo oluşturacak şekilde sarın.

Üzerine fırça yardımıyla sıvıyağ sürüp 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında, üzeri altın sarısı oluncaya kadar, en az 35-40 dakika pişirin.

Henüz sıcak haldeyken üzerine sarmısaklı yoğurt gezdirin ve kırmızı pul biberi serpiştirin. İsterseniz kırmızı pul biberi 2-3 yemek kaşığı sıvıyağda kızdırarak da gezdirebilirsiniz. Böreği henüz sıcak haldeyken dilimleyerek servise sunun.