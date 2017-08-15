KIYMALI KAVURMA MAKARNA

MALZEME LİSTESİ

◊ 250 gram kısa boylu makarna (Yarım paket kelebek makarna da olur.)

◊ 50 gram tereyağı

◊ 4 su bardağı sıcak su

◊ 1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

◊ 100 gram az yağlı dana kıyma

◊ 1 adet büyük boy kuru soğan

◊ 1 adet yeşil biber

◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 yemek kaşığı salça

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

◊ 2 yemek kaşığı susam

Tereyağını yapışmaz yüzeyli bir tencereye koyup orta ateşte eritin. Makarnayı tencereye aktarıp sık sık karıştırarak 8-10 dakika, kahverengileşinceye kadar kavurun.

Sıcak suyu ve tuzu ilave edip tencerenin kapağı hafif kapalı olarak, makarna suyunu çekinceye kadar pişirin ve

ocaktan alın.

Üzeri için; kıyma, yemeklik incecik doğradığınız soğan, biber ve zeytinyağını bir tavaya koyup sürekli karıştırarak 7-8 dakika kavurun.

Salça, pul biber, karabiber ve tuzu katıp 2-3 dakika daha kavurduktan sonra susamı ilave edin ve ocaktan alın. Bu karışımı kavrulan makarnayla karıştırıp isterseniz yanında yoğurtla servise sunun.

ÇITKIRILDIM KURABİYESİ

◊ 1 su bardağı mısır nişastası

◊ 1 su bardağı buğday nişastası

◊ 1 su bardağı pudraşekeri

◊ 125 gram yumuşak margarin

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ Yaklaşık 1 su bardağı un

◊ 2 tatlı kaşığı kakao

Nişastalar, pudraşekeri, yumurta ve margarini derin bir kaba koyun. Kabartma tozu ve unu ilave edin. Karışımı yoğurarak yumuşak, pürüzsüz bir hamur elde edin.

Hamurdan limon büyüklüğünde bir parça koparıp 1-2 tatlı kaşığı kakao ekleyin. Parçayı tekrar yoğurup kenara koyun.

Büyük hamuru alıp mutfak tezgahı üzerinde merdaneyle 1 santim kalınlığında açın.

Şekilli kurabiye kalıplarıyla hamurdan parçalar çıkarın.

Kakaolu hamurdan parçalar koparıp şekil vererek üzerlerine yerleştirin.

Kurabiyeleri fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtıp 175 dereceye ayarladığınız fırında kurabiyeler beyaz kalacak şekilde, 15-20 dakika pişirin ve çıkarın. Soğuyunca servise sunun.