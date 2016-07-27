Kıymalı kabak oturtma

6 kişilik



Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişme süresi: 25 dakika



MALZEMELER

* 5 adet orta boy ince dolmalık kabak

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 1 adet kırmızı dolmalık biber

* 1/2 çay bardağı zeytinyağı

* 250-300 gr. az yağlı dana kıyma

* 2-3 adet yeşil çarliston biber

* 4 çay kaşığı domates salçası

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2-3 diş sarımsak

* 2 su bardağı sıcak su

* 1 çay kaşığı yenibahar

Kızartmak için;

* 1 çay bardağı sıvıyağ

YAPILIŞI

İnce kabakları soyup kesme tahtası üzerinde keskin bir bıçakla bir santim kalınlığında doğrayın. Soğanı soyup yemeklik doğrayın. Kırmızı dolmalık biberin ve yeşil biberlerin saplarını kesip tohumlarını ayıkladıktan sonra uzunlamasına dörde bölün ve küp küp doğrayın. Sarımsakları soyup pirinç tanesi büyüklüğünde dilimleyin.

Kıymayı ve zeytinyağını orta boy bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerinde sürekli karıştırarak 3-4 dakika kavurun. Soğan, sarımsak ve biberleri de katıp karıştırmaya devam ederek 3-4 dakika daha kavurun. Salça, tuz, karabiber ve yenibaharı ilave edip 1-2 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

Sıvıyağı orta boy bir tavaya koyup kızdırın. Kabakları kızgın yağda önlü arkalı hafifçe kızartın.

Geniş bir tencerenin dibine bir sıra kabak dizip üzerine kıymalı harcı yayın. Kalan kabakları da dizdikten sonra 2 su bardağı sıcak suyu da tencerenin kenarından ekleyin. Varsa 1-2 adet domatesi incecik dilimleyip üzerine yerleştirin.

Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte, kabaklar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz ve karabiberini kontrol edip bol maydanoz ya da dereotuyla süsleyerek servise sunun.

İşkodralı barbunya fasulye

6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişme süresi: 45 dakika



MALZEMELER

* 1/2 kg. kuru barbunya fasulye

* 1/2 su bardağı zeytinyağı

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 4-5 diş sarımsak

* 4 adet kırmızı uzun dolmalık biber (Arnavut biberi, tarhana ya da salçalık biber de denir)

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 2 tatlı kaşığı tozşeker

* 1 çay kaşığı tuz

* İstenirse 1/2 çay kaşığı toz tarçın



YAPILIŞI

Kırmızı dolmalık biberler yıkanıp kurulanır. Fırının ızgarasında ya da ocak üstünde çevrilerek közlenir. Yumuşayan biberlerin zarları soyulup kuşbaşı et formunda doğrandıktan sonra bir kenarda bekletilir.

Akşamdan ıslatılmış olan barbunya ertesi gün yumuşayıncaya kadar haşlanır ve süzülür (kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra yeteri kadar pişmiş olacaktır).

Diğer taraftan, zeytinyağı orta boy bir tencereye aktarılır. İncecik yemeklik doğranmış soğanlar ve ikiye bölünmüş sarımsaklar tencereye koyulur. Orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırılarak soğanlar hafifçe sararıncaya kadar, 2-3 dakika kavrulur. Üzerine, salça ilave edilir ve sık sık karıştırmaya devam edilerek 1-2 dakika daha kavrulur.

Süzülmüş barbunya da eklenip tencereye aktarılır. Üzerine tozşeker ve tuz (istenirse tarçın) serpiştirilip 3 su bardağı kadar sıcak su eklenir. Tencerenin kapağı kapatılıp yemek orta ısılı ateşte, kaynayıncaya kadar pişirilir.

Kaynamaya başlayınca ocağın altı kısılıp köz biber katılır ve barbunya iyice yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edilir. Barbunyalar yumuşayınca yemek ocaktan alınıp soğuması için beklenir. Servis tabağına aktarılıp istenirse incecik kıyılmış maydanozla süslenerek servise sunulur.