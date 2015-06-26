Kıymalı ekmek pidesi

Malzeme



* 6 adet yumurta

* 2 adet ekmek

* 250 gr. kıyma

* 3 adet orta boy kuru soğan

* 1 yemek kaşığı tereyağı

* 1 çay kaşığı tuz ve karabiber



Yapılışı



Ekmeklerin üst kısmını kapak gibi kesip içlerini boşaltın.

Kıyma, tereyağı, tuz ve zar gibi doğranmış soğanı bir tavaya aktarıp suyunu salıp tekrar çekinceye kadar pişirin.

Kavurduğunuz kıymalı harcı ekmeklerin içine doldurun. Üzerine yumurtaları kırıp tuz ve karabiber serptikten sonra 175 dereceye ayarladığınız fırında 10 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkarıp sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun.

Kıymalı gül böreği



Malzeme

* 2 adet hazır yufka

* 200 gr. az yağlı dana kıyma

* 2 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2 çay kaşığı kuru nane, kırmızı pulbiber

* 2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

* Yarım demet maydanoz

Üzeri için;

* 1 su bardağı su

* 1 su bardağı sıvıyağ



Yapılışı



Yufkalar tezgaha üst üste serilip her bir yufkadan 4 parça çıkacak şekilde kesilir. Böylece toplam 8 adet üçgen yufka elde edilmiş olacaktır.

Kıyma ve sıvıyağ orta boy bir tavaya koyulup orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırılarak 2-3 dakika kadar kavrulur. Tuz, karabiber, nane ve pulbiber eklenip 1-2 dakika daha kavrulduktan sonra ocaktan alınır.

Rendelenmiş peynir ve incecik kıyılmış maydanoz de katılıp karıştırılır ve ılık hale gelmesi beklenir.

Üçgen yufka parçalarının uzun kenarına kıymalı karışımdan 2 yemek kaşığı kadar koyulup sıkıca rulo yapılır.

Rulolar uçlarından başlanarak eksenleri etrafında sarılır (Yufkaların uçları ıslatılırsa çok daha kolay şekil alacaktır).

Diğer taraftan, fırın tepsisi fındık büyüklüğünde yağla yağlanır ya da tepsiye fırın kağıdı serilir.

Sıvıyağ ve su derin bir kaseye aktarılıp çatal yardımıyla iyice çırpılır.

Böreklerin her tarafı bu karışıma iyice bulanır ve aralıklı olarak tepsiye dizilir. İstenirse üzerlerine yumurta sarısı sürülerek, susam ve çörekotu serpiştirilebilir.

Börekler 5 dakika önceden ısıtılıp 200 dereceye ve alt üst konuma ayarlanmış fırında iyice kızarıncaya kadar, en az 30 dakika pişirilip çıkarılır. Sıcak sıcak servise sunulur.

İstenirse üzerlerine sarımsaklı yoğurt ya da domatesli sos gezdirilebilir.

Afiyet olsun.