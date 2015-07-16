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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Kıtır elma tatlısı

16 Temmuz 2015

Kıtır elma tatlısı

Malzeme

* 2 adet orta boy elma (Golden-sarı elma kullanmanızı öneririm)
* 4 yemek kaşığı tozşeker
* 1 çay kaşığı tarçın
* 1 su bardağı mısır gevreği
* Varsa yarım çay kaşığı toz zencefil
* Varsa 2-3 adet dövülmüş toz karanfil
* 1 adet yumurta
* Ayrıca dondurma ya da çırpılmış kremşanti

Yapılışı

Tozşeker, tarçın ve mısır gevreğini mutfak robotuna koyun. Varsa toz zencefil ve karanfili ekleyin. Robotu çalıştırıp malzemeler bulgur tanesi büyüklüğüne gelinceye kadar çekin.
Çektiğiniz malzemeyi düz bir tabağa aktarın.
Diğer taraftan yumurtayı bir kaseye kırıp çatalla iyice çırpın.
Fırın tepsisine fırın kağıdı yerleştirin. Fırını 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarlayıp ısıtın.
Elmaları soyup ortalarını oyarak çekirdeklerini çıkarın. Keskin bir bıçakla, 1 santim kalınlığında halkalar halinde dilimleyin.
Dilimleri önce çırpılmış yumurtaya, sonra mısır gevrekli karışıma bulayın ve fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye aralıklı olarak dizin.
Elma dilimelerini sıcak fırında 20 dakika kadar pişirip çıkarın. Soğuyunca üzerlerini dondurma, krema ya da kremşantiyle süsleyerek servise sunun.
Afiyet olsun...

Kıymalı kapalı pide

Malzeme

* 5 su bardağı un
* 1 adet haşlanmış patates
* Yarım paket yaş maya
* 1 çay bardağı sıvıyağ
* 2 yemek kaşığı yoğurt
* 1 yemek kaşığı tozşeker
* 2 çay kaşığı tuz
* Alabildiği kadar su

İç harcı için;

* 400 gr. az yağlı dana kıyma
* 3 adet orta boy kuru soğan
* 2 adet sivribiber
* 3 yemek kaşığı sıvıyağ
* Yarım demet maydanoz
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik ve pul biber

Yapılışı

Unu karıştırma kabına koyun. Ortasını havuz gibi açın. Yaş maya, gerektiği kadar su, sıvıyağ, yoğurt, haşlanmış, rendelenmiş patatesi koyup mayayı ufalayın. Tuzu ve şekeri ilave edip yavaş yavaş yoğurun, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Üzerine nemli bir bez örterek mayalanması için bekletin.
Diğer taraftan, iç harcını hazırlamak için; soğanı, biberleri ve maydanozu incecik doğrayın.
Sıvıyağı bir tavaya koyup soğanı kavurun. Kıymayı ekleyerek kavurmaya devam edin. Maydanozu, yeşil biberi, tuzu, kekiği, karabiber ve pul biberi koyup karıştırın ve soğumaya bırakın.
Hazırladığınız hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp 5 dakika kadar dinlendirin. Bezeleri merdane yardımıyla uzun bir hamur şeklinde açın.
Açtığınız hamurlara iç harcından koyup iki ucunu ortadan birleştirin. Uçlarından tutarak yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin.
Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında nar gibi kızartıp çıkarın. Dilimleyerek servise sunun.
NOT: Hamurun içindeki patates hamurun yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. İsterseniz peynirli ve pırasalı yapabilirsiniz.

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