Kişnişli kremalı tavuk çorbası



8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 10 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 35 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 2 adet tavuk göğüs eti

* 1 paket hazır kremalı tavuk çorbası

* 8 su bardağı su

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 tepeleme yemek kaşığı un

* 1 adet yumurta

Üzeri için;

* 2 çay kaşığı tereyağı

* 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

* 1 çay kaşığı toz kişniş

YAPILIŞI

Tavuk etlerini bir tencereye koyup üzerine tuz, karabiber ve 6 su bardağı su ekleyerek 20 dakika kadar haşlayın. Etleri süzgeç yardımıyla tencereden alıp tel tel ayırarak bir tabağa yerleştirin. Tavuk suyunu soğuması için kenarda bekletin.

Kalan 2 su bardağı suyu bir kaseye aktarıp üzerine hazır çorbayı ve unu ilave ettikten sonra tel çırpıcı yardımıyla ezerek karıştırın. Karıştırmaya devam ederken yumurtayı kırıp tuz ve karabiberi ekleyin ve karışım pürüzsüz kıvama gelinceye kadar çırpın.

Hazırladığınız unlu karışımı tencerede bekleyen soğuk tavuk suyuna ekleyin ve tencereyi kısık ateşin üzerine oturtun.

Çorbayı kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca tavuk etlerini ekleyip arada sırada karıştırarak 15 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

Tereyağını küçük bir tavada kızdırın. Üzerine toz biber ve kişnişi serpip karıştırın ve bekletmeden çorbanın üzerine gezdirerek servise sunun.



Kırmızı pancarlı pembeli pilav

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 2 su bardağı pirinç

* 4 adet kırmızı pancar

* 1 adet kesmeşeker

* 1 tatlı kaşığı sirke

* 1 yemek kaşığı tereyağı

* 1 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Pirinci ılık tuzlu suda 1 saat kadar bekletin. Diğer taraftan, soyup yıkadığınız pancarları tencereye aktarın. Kesmeşeker, sirke ve 2 su bardağı suyu ekleyip 10 dakika kadar haşlayın. Pancarları sudan çıkarıp tavla zarı formunda doğrayın.

Tereyağını pilav tenceresinde eritip süzdüğünüz pirinci ve zeytinyağını ekledikten sonra tahta bir kaşıkla karıştırarak 10 dakika kadar kavurun. Üzerine pancarların haşlama suyuyla birlikte toplam 2 su bardağı su ilave edin.

Pilavın suyu kaynamaya başlayınca tuzu serpiştirip önceden doğradığınız pancarı da tencereye aktarın. Orta ısılı ateşte, pilav suyunu iyice çekinceye kadar pişirip ocaktan alın.

Pilavı 15 dakika dinlendirdikten sonra sıcak sıcak servise sunun.