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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Kişnişli ayran aşı Erzurum Van yöresi

9 Mayıs 2019

- 2 su bardağı aşurelik buğday

Meyanesi için:
- 2 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta sarısı
- 5 su bardağı yoğurt (Bunun 2 su bardağı süzme yoğurt olabilir)
- 1 çay kaşığı tuz ve karabiber
- 1 demet taze kişniş
- 5-6 adet ıspanak
- 1 yemek kaşığı kuru nane

Yapılışı: Bir gece önceden yıkayıp süzdüğünüz buğdayı bol suyla ıslanmaya bırakın. Ertesi gün büyük bir tencereye 1.5 litre sıcak su koyup kaynatın. İçine tekrar yıkayıp suyunu süzdüğünüz buğdayı atıp pişmeye bırakın. Meyanesi için malzemeleri bir kapta çırpın ve buğday pişince (Çok yumuşamamalı, hafif dişe gelmeli) meyaneyi yavaş yavaş tencereye döküp karıştırarak 10 dakika kaynatın. Tuz ve karabiberini ekleyin. İsterseniz bu aşamada yemeğe 1 tatlı kaşığı tereyağı veya 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edebilirsiniz.

Saplarını ayırıp iyice yıkadığınız kişnişin yapraklarını incecik doğrayın. Ispanakları da yıkayıp süzdükten sonra bu sefer saplarıyla beraber incecik doğrayın. Şimdi kişniş ve ıspanağı çorbaya ekleyip karıştırın. Yaklaşık 10 dakika daha pişirdiğiniz çorbaya kuru naneyi ekleyip ocaktan alın. Sıcak ya da ılık olarak servise sunun.

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