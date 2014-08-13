Kırmızı pancarlı pembe pilav

Malzeme listesi

2 su bardağı pirinç

4 adet kırmızı pancar

1 adet kesmeşeker

1 tatlı kaşığı sirke

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Pirinci ılık tuzlu suda 1 saat kadar bekletin. Diğer taraftan, soyup yıkadığınız pancarları tencereye aktarın. Kesmeşeker, sirke ve 2 su bardağı suyu ekleyip 10 dakika kadar haşlayın.

Pancarları sudan çıkarıp tavla zarı formunda doğrayın.

Tereyağını pilav tenceresinde eritip süzdüğünüz pirinci ve zeytinyağını ekledikten sonra tahta bir kaşıkla karıştırarak 10 dakika kadar kavurun. Üzerine pancarların haşlama suyuyla birlikte toplam 2 su bardağı su ilave edin. Pilavın suyu kaynamaya başlayınca tuzu serpiştirip önceden doğradığınız pancarı da tencereye aktarın.

Orta ısılı ateşte, pilav suyunu iyice çekinceye kadar pişirip ocaktan alın.

Pilavı 15 dakika dinlendirdikten sonra sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...