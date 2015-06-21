Kırmızı biberli köfte

Köftelik bulguru derin bir kaba koyup üzerine ılık suyu gezdirin. 10 dakika sonra üzerine rendelenmiş kuru soğanı, iki yumurtayı ve dövülmüş sarımsakları ilave edin.

Kıymayı katıp tuz, karabiber, yenibahar ve kimyonu serpiştirdikten sonra 7-8 dakika yoğurun. En fazla 25 santim uzunluğundaki orta boy bir fırın kabının içini 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla yağlayın.

Köfte harcını ikiye bölüp bir parçasını bastırarak yağlanmış kalıba yayın. Üzerine kırmızı biberleri yerleştirip kalan köfte harcıyla üzerini kapatın. En üste zeytinyağını gezdirin.

10 dakika önceden 175 dereceye ayarladığınız fırında, en az 40 dakika pişirin. Biraz ılınmasını bekleyip dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun.

Malzemeler

* 4-5 adet kırmızı uzun biber (Tarhanalık ya da salçalık biber de denir)

* 750 gr.

orta yağlı kıyma

* 1,5 su bardağı ince bulgur

* 1 su

bardağı ılık su

* 2 adet yumurta

* 1 adet orta

boy kuru soğan

* 4-5 diş sarımsak

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2 çay kaşığı kimyon, yenibahar

* 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Limonlu Bodrum sarması

Taze asma yapraklarını yıkayın. Yaprakları, içine 1 adet limonun suyu ve 1 çay kaşığı tuz eklediğiniz 6-7 su bardağı suya kaşıkla bastırarak koyun. 2-3 dakika haşladıktan sonra sudan alın.

Pirinç ve bulguru yıkayın. Kuru soğanları rendeleyin.

Soğan, tuz, pul biber ve karabiberi bir kaba koyup parmak uçlarınızla bastırarak ovalayın. Kıyma, pirinç, bulgur ve 4 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip karıştırın.

Yaprakların saplarını kesin, parlak yüzleri altta kalacak şekilde tezgaha yayın. Üzerlerine harçtan birer tatlı kaşığı kadar yerleştirip uçlarını içe doğru katladıktan sonra rulo yapın.

Kalan 4 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tencereye aktarın. Sarmaları tencereye dizin.

Üzerlerini porselen bir tabakla kapatıp tencerenin kenarından 3 su bardağı su ilave edin. Yarım su bardağı limon suyunu da gezdirin. Tencerenin kapağını kapatın ve dolmayı en az 40-45 dakika kadar pişirin.

Pişen dolmayı servis tabağına alın. Servise sunun.

Eğer isterseniz üzeri için tereyağını küçük bir tavada kızdırın.

Pul biberi ekleyip karıştırın ve sosu dolmaların üzerine gezdirip servise sunun.

Malzemeler

* 200-300 gr taze asma yaprağı

* 200-250 gr orta yağlı dana kıyma

* 1 su bardağı pirinç

* 1 Türk kahve fincanı ince bulgur

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 8 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2 çay kaşığı pul biber

* Yarım su bardağı limon suyu

* 3 su bardağı sıcak su